Costa Calabra sud registrato terremoto di 5.19

Notizia in aggiornamento

Terremoto di magnitudo ML 5.1 del 10-01-2026 ore 05:53:11 (Italia) in zona: Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria)

Dati Evento

Sismicità e Pericolosità

Impatto

Localizzazioni e Magnitudo

Meccanismo di sorgente sismica

Download

Un terremoto di magnitudo ML 5.1 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria), il

10-01-2026 04:53:11 (UTC) 28 minuti, 51 secondi fa

10-01-2026 05:53:11 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7492, 16.2262 ad una profondità di 65 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto di magnitudo 5.1 scuote la Calabria all’alba

Epicentro sulla costa sud-orientale del Reggino: scossa avvertita distintamente, verifiche in corso ma nessun danno segnalato.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

65 Km a SE di Reggio di Calabria (183035 abitanti)

77 Km a SE di Messina (238439 abitanti)

94 Km a E di Acireale (52622 abitanti)

La protezione civile annuncia verifiche in corso rispetto ad eventuali danni. Tanta gente in strada sulla jonica.

“NESSUNA richiesta di soccorso né segnalazioni di danni sono giunte al momento alle sale operative dei vigili del fuoco”. Lo comunicano tramite una nota i Vigili del Fuoco.