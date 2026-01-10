Vertenze. Crisi Woolrich Bologna, sospensione della procedura in corso. L’assessore Paglia: “Trasferiamo la discussione al tavolo istituzionale”

Oggi in Regione il tavolo di confronto con il sindaco Lepore, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti aziendali

Bologna – Sospensione della procedura in corso e avvio della discussione con i sindacati e le istituzioni sulla riorganizzazione che l’azienda che ha acquisito Woolrich ha la necessità di portare avanti. E’ quanto stabilito al tavolo della vertenza che si è tenuto questo pomeriggio in Regione Emilia-Romagna, alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dell’azienda.

“Chiediamo di avviare un percorso corretto, vogliamo poterci far carico di una difficoltà, ma per farlo abbiamo bisogno di chiarire i pregressi e di parlare di piani industriali e di prospettive- ha detto al tavolo l’assessore Paglia-. In Emilia-Romagna, anche grazie al Patto per il lavoro e per il clima, si mettono in campo tutte le possibili soluzioni a difesa dell’occupazione e dei lavoratori. Oggi siamo qui per trasferire la discussione su un tavolo istituzionale, dove ragionare su tutti gli strumenti possibili di riorganizzazione”.

Barbara Musiani