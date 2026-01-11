Aggressione Termini, Celli: “chiediamo al Governo azioni piu’ incisive

AGGRESSIONE TERMINI: CELLI, SERVONO AZIONI PIÙ INCISIVE. CHIEDIAMO AL GOVERNO MAGGIORE IMPEGNO.

Roma, 11 gennaio 2026 – “L’aggressione avvenuta nei pressi della stazione Termini, che ha ridotto un uomo in gravissime condizioni, riporta con forza l’attenzione sulla situazione di uno dei principali snodi della città, attraversato ogni giorno da migliaia di persone. Un episodio di questa gravità è inaccettabile e conferma la necessità di interventi più incisivi per garantire sicurezza e tutela nei luoghi a più alta frequentazione.

Roma Capitale sta facendo e continuerà a fare tutto ciò che rientra nelle proprie prerogative, attraverso il lavoro della Polizia Locale, le attività di decoro urbano, l’illuminazione, la collaborazione con il terzo settore e le azioni di prevenzione sociale. L’ordine pubblico e il contrasto alla criminalità restano però competenze dello Stato, ed è indispensabile che il Governo intensifichi le misure di deterrenza e controllo nell’area della stazione Termini, rafforzando in modo strutturale la presenza delle forze dell’ordine. Chiediamo al Governo, in un clima di massima collaborazione istituzionale, di rafforzare in modo significativo il presidio e le misure di controllo in una zona strategica e delicata della città, per garantire la sicurezza di cittadine e cittadini e di chi ogni giorno vive e attraversa questo luogo”.

Lo dichiara in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli.