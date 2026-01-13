Ravenna, registrata scossa di terremoto di magnitudo 4.1

Un terremoto di magnitudo ML 4.1 è avvenuto nella zona: 8 km E Faenza (RA), il
13-01-2026 08:29:17 (UTC) 2 ore, 33 minuti fa
13-01-2026 09:29:17 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 44.2880, 11.9795 ad una profondità di 22 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.