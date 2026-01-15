ATTUALITÀ

Mattarella riceve i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read


Mattarella riceve i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti l’Ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini, il Decano dei giornalisti britannici, Robert Fox e la Direttrice dell’Associazione Stampa Estera, Deborah Bonetti.

Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti.

Share.

Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

Related Posts

Leave A Reply