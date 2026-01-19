ATTUALITÀ

Cordoglio del Presidente Mattarella per le vittime dell’incidente ferroviario in Andalusia

Il Presidente Sergio Mattarella

Cordoglio del Presidente Mattarella per le vittime dell’incidente ferroviario in Andalusia
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Re di Spagna, Sua Maestà Filippo VI, il seguente messaggio:

«Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell’Andalusia, che ha provocato numerosi vittime e feriti.

Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti – cui auguriamo un pronto ristabilimento – e alle squadre di soccorso.

In un momento di così grave lutto per l’amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà e ai congiunti delle vittime il più sincero cordoglio degli italiani tutti e le espressioni della mia personale vicinanza».

Roma, 19/01/2026 (II mandato)

