Registrata scosse di Terremoto a Messina

Terremoto di magnitudo ML 3.5 del 19-01-2026 ore 05:17:12 (Italia) in zona: 4 km SW Militello Rosmarino (ME)

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 4 km SW Militello Rosmarino (ME), il

19-01-2026 04:17:12 (UTC) 2 ore, 54 minuti fa

19-01-2026 05:17:12 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0302, 14.6418 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.