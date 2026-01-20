Mareggiata su costa messinese, onde spaventose sul lungomare di Furci Siculo

Il mare invade le strade a Furci Siculo nel Messinese con onde altissime. “Il lungomare è completamente allagato, ovviamente è interdetto e noi continuiamo a monitorarlo” dice il sindaco del paese, dove le forti mareggiate hanno invaso il lungomare e le onde hanno trascinato via anche le panchine. “Nelle prossime ore le onde potrebbero raggiungere anche i sette metri di altezza” avverte il primo cittadino, chiedendo di non uscire di casa. Nel filmato le immagini choc della mareggiata.

