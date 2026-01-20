Siena arrestato spacciatore

Intervento della Polizia Locale a seguito di una segnalazione

L’uomo, di origine tunisina, era anche destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Siena

In possesso di stupefacenti sull’autobus da Firenze a Siena: denunciato

La Polizia Locale di Siena ha denunciato un cittadino di origine tunisina per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato intercettato, a seguito di una segnalazione, lo scorso lunedì 12 gennaio nel territorio del comune di Siena, a bordo di un autobus di linea diretto da Firenze verso Siena.

Una volta raggiunto il veicolo, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del soggetto segnalato, il quale, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il cittadino extracomunitario è stato dunque accompagnato presso gli uffici del Comando della Polizia Locale, dove sono state espletate le procedure di rito, al termine delle quali è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dagli ulteriori accertamenti eseguiti dagli operatori è emerso che l’uomo risultava, inoltre, destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio, con contestuale divieto di ritorno nel comune di Siena.

Il procedimento penale attualmente si trova nella fase delle indagini preliminari.