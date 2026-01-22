Patane’: spari contro autobus Atac, fatto gravissimo

SPARI CONTRO BUS, PATANÈ: “FATTO GRAVISSIMO, SOLIDARIETÀ A LAVORATORI E CITTADINI COINVOLTI”

Roma, 22 gennaio 2026 – “Gli spari contro un autobus Atac sono un fatto gravissimo. Un gesto criminale che ha messo a rischio la vita del conducente, dei passeggeri e che colpisce un servizio pubblico essenziale per il quartiere. Esprimo piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e a tutti i cittadini che hanno dovuto assistere impauriti a questo fatto inaccettabile. Roma Capitale resta al fianco di Atac e delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto, perché la sicurezza del trasporto pubblico sia una priorità assoluta e non venga minata da atti di violenza che mettono in pericolo l’intera comunità”.

Così in una nota Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

