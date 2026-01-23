Guerra Russia- Ucraina news del 23.01.2025

Ucraina, Russia e Stati Uniti al tavolo per i primi colloqui trilaterali nei complessi negoziati per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev. Negli Emirati Arabi Uniti, oggi e domani, va in scena il summit per verificare se esistano i presupposti per fermare il conflitto, in corso ormai da 4 anni. L’appuntamento è stato preparato da due incontri ‘top’. A Davos, si sono riuniti Donald Trump e Volodymyr Zelensky. A Mosca, Vladimir Putin ha ricevuto Steve Witkoff e Jared Kushner, emissari del presidente americano.

La delegazione ucraina negli Emirati sarà composta dal capo dell’ufficio presidenziale e dal suo vice, Kyrylo Budanov e Serhii Kyslytsia, dal leader parlamentare del partito Servitore del Popolo e negoziatore, David Arakhamia, e dal capo di Stato Maggiore dell’Ucraina, Andrii Hnatov.

Secondo quanto riferito dal consigliere del Cremlino, Yuri Yushakov, la delegazione russa sarà guidata da Igor Kostyukov, capo del servizio di intelligence militare Gru.