Registrato terremoto di 2.7 a Casteldaccia

Terremoto di magnitudo ML 2.7 del 23-01-2026 ore 00:34:07 (Italia) in zona: 2 km W Casteldaccia (PA)

Dati Evento

Sismicità e Pericolosità

Impatto

Localizzazioni e Magnitudo

Meccanismo di sorgente sismica

Download

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 2 km W Casteldaccia (PA), il

22-01-2026 23:34:07 (UTC) 8 ore, 35 minuti fa

23-01-2026 00:34:07 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0547, 13.5132 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Hai sentito il terremoto? Clicca qui

Compila il questionario.

Visualizza la localizzazione con

GeoHack GeoHack

GoogleMap GoogleMap

OpenStreetMap OpenStreetMap

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov Dist Pop Cum Pop

Casteldaccia PA 2 11685 11685

Bagheria PA 3 55387 67072

Santa Flavia PA 3 11272 78344

Altavilla Milicia PA 4 8210 86554

Misilmeri PA 6 29258 115812

Ficarazzi PA 6 12933 128745

Villabate PA 7 20252 148997

Belmonte Mezzagno PA 11 11273 160270

Bolognetta PA 11 4179 164449

Trabia PA 14 10505 174954

Marineo PA 14 6647 181601

Baucina PA 14 2008 183609

Palermo PA 15 674435 858044

Ventimiglia di Sicilia PA 15 1953 859997

Cefalà Diana PA 16 1041 861038

Villafrati PA 16 3368 864406

Termini Imerese PA 18 26263 890669

Santa Cristina Gela PA 18 1008 891677

Ciminna PA 18 3780 895457

Godrano PA 18 1181 896638

Altofonte PA 19 10284 906922

Caccamo PA 19 8196 915118

Monreale PA 20 39389 954507

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

3 Km a S di Bagheria (55387 abitanti)

15 Km a E di Palermo (674435 abitanti)

79 Km a NW di Caltanissetta (63360 abitanti)

83 Km a N di Agrigento (59770 abitanti)

88 Km a E di Trapani (68759 abitanti)

93 Km a NE di Mazara del Vallo (51718 abitanti)

99 Km a E di Marsala (83194 abitanti)

I dati e i risultati pubblicati su queste pagine dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono distribuiti sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International License. Il Gruppo di Lavoro ISIDe presso Osservatorio Nazionale Terremoti ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.