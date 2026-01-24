Lunedì 26 gennaio alle ore 11 presentazione in diretta streaming sui canali social di Officine della Cultura della rassegna teatrale Z Generation meets Theatre in scena presso il Teatro Pietro Aretino di Arezzo dall’8 febbraio al 19 aprile. A cura di Officine della Cultura.

Segue comunicato stampa.

Il racconto di Z Generation meets Theatre inizia online

L’invito di Officine della Cultura è quello di collegarsi ai social per l’incontro con gli artisti che animeranno la rassegna da febbraio ad aprile 2026

Lunedì 26 gennaio alle ore 11, sui canali social di Officine della Cultura (Facebook e Youtube), sarà presentata ufficialmente Z Generation meets Theatre, la rassegna teatrale – stagione off del Teatro Petrarca – dedicata al teatro contemporaneo e al dialogo con le nuove generazioni, in programma ad Arezzo presso il Teatro Pietro Aretino. La rassegna si articolerà in quattro appuntamenti, dall’8 febbraio al 19 aprile, sempre di domenica e sempre alle ore 17:30, proponendo spettacoli capaci di parlare il linguaggio del presente offrendo uno sguardo attento e sensibile sulle trasformazioni culturali e sociali che attraversano le giovani generazioni.

All’incontro di presentazione del 26 gennaio, condotto dal direttore artistico della rassegna Luca Roccia Baldini per Officine della Cultura, prenderanno parte le compagnie e i protagonisti dei quattro spettacoli in cartellone. Saranno presenti I Sacchi di Sabbia con il loro “Troilo e Cressida” (8 febbraio); Ludovica D’Auria, regista dello spettacolo “I cuori battono nelle uova” della compagnia Les Moustaches (15 marzo); Denis Fontanari, protagonista insieme a Monica Garavello di “Rita”, produzione Ariateatro (29 marzo); Andrea Avanzi, che salirà sul palco con “Drained! (sdrenati)”, affiancato da Valeria Barreca e Paolo Zaccaria per la compagnia Nove Teatro APS (19 aprile). Tra i presenti anche Samuele Boncompagni della Libera Accademia del Teatro per il racconto del laboratorio Spettattori che accompagna la rassegna con la sua speciale esplorazione degli spettacoli, tra immaginazione e presenza scenica.

L’incontro non sarà una semplice occasione informativa, ma un vero e proprio spazio di dialogo e confronto: il pubblico potrà ascoltare gli artisti, interagire con loro e porre domande, suggestioni e curiosità che troveranno poi sulla scena la loro ultima e più profonda risposta, nel vivo dell’esperienza teatrale. Z Generation meets Theatre nasce con l’intento di valorizzare il teatro contemporaneo come luogo di pensiero, relazione e scoperta, capace di parlare con e per le nuove generazioni, costruendo un ponte tra platea e palcoscenico, tra visione artistica e partecipazione attiva. Un percorso che invita a vivere il teatro non solo come spettatori, ma come parte integrante di un dialogo aperto, necessario e profondamente attuale.

Z Generation meets Theatre è un progetto di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con il contributo di Fondazione CR Firenze e Regione Toscana. In collaborazione con Rete Teatrale Aretina, Libera Accademia del Teatro, RAT Residenze Artistiche Toscane. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.

