Niscemi: frana ancora attiva e sta scendendo verso Gela

La frana di Niscemi è ancora attiva e sta scendendo verso Gela. “In questo momento esiste una fascia di 150 metri dal margine della frana, inserito in una zona rossa nell’attesa di quelle che sono poi le verifiche puntuali e precise che verranno fatte nei prossimi giorni. Ovviamente la frana deve fermarsi: noi stiamo parlando, in questo momento, di un contesto in cui la frana è ancora pienamente attiva – spiega il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano al Tg2 Post – Quindi, fino a quando la frana non sarà ferma non sarà possibile fare questo tipo di valutazione. È ovvio però che le case al momento perfettamente prospicienti il margine di frana, sono case che non potranno più essere abitate ma dovranno essere distrutte e demolite, se non ci pensa la frana che avanza. Ed è chiarissimo che queste case, anche se alcune di queste sembrano perfettamente integre, sono talmente pericolose che neanche i vigili del fuoco potranno entrare per recuperare i beni di queste famiglie”.

/“In questo momento di emergenza – ha dichiarato Enza Di Gloria, titolare del B&b Antico Albergo Italia – crediamo che la solidarietà debba tradursi in azioni concrete. Per questo motivo, mettiamo a disposizione da subito le nostre camere per offrire ospitalità gratuita alle famiglie o singoli rimasti sfollati a causa dell’evento calamitoso determinato dal ciclone Harry”

E continua: “Vogliamo che chi sta attraversando questo momento buio possa trovare un luogo sicuro, caldo e accogliente da cui ripartire”, conclude la Di Gloria.

L’iniziativa è stata formalmente comunicata al Comune di Pietraperzia, affinché si faccia portavoce della disponibilità offerta dalla struttura. Contestualmente, la titolare rivolge un appello alle altre realtà ricettive, invitandole ad aderire a un’azione collettiva di accoglienza e sostegno, in nome della solidarietà e del senso di comunità.