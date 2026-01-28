Mattarella incontra i rappresentanti italiani del mondo accademico e scientifico ad Abu Dhabi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato i rappresentanti italiani del mondo accademico e scientifico ad Abu Dhabi.

Dopo la mattinata trascorsa al Palazzo Qasr Al Shati con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Mohamed bin Zayed al Nahyan, Mattarella, nel pomeriggio, si è recato alla Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, dove ha avuto luogo l’incontro. Il Capo dello Stato ha rivolto ai presenti un discorso.

Al termine, è partito alla volta di Dubai, dove è atterrato in serata per l’ultima tappa della sua Visita di Stato negli Emirati Arabi Uniti.