Terremoto di magnitudo 3.3 nel Messinese

Terremoto di magnitudo ML 3.3 del 30-01-2026 ore 18:42:57 (Italia) in zona: Tirreno Meridionale (MARE)

Dati Evento

Sismicità e Pericolosità

Impatto

Localizzazioni e Magnitudo

Meccanismo di sorgente sismica

Download

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il

30-01-2026 17:42:57 (UTC) 11 ore, 19 minuti fa

30-01-2026 18:42:57 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5533, 12.9003 ad una profondità di 32 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.