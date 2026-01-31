Terremoto di magnitudo 3.3 nel Messinese

Terremoto di magnitudo ML 3.3 del 30-01-2026 ore 18:42:57 (Italia) in zona: Tirreno Meridionale (MARE)
Dati Evento
Sismicità e Pericolosità
Impatto
Localizzazioni e Magnitudo
Meccanismo di sorgente sismica
Download
Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il
30-01-2026 17:42:57 (UTC) 11 ore, 19 minuti fa
30-01-2026 18:42:57 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5533, 12.9003 ad una profondità di 32 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.