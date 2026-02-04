comunicato stampa 4 febbraio 2026

Nuovo appuntamento del cartellone “Sipario Rosso” da venerdì 6 a sabato 8 febbraio

Sabato 7 alle ore 18.30 l’incontro con il pubblico nel foyer del Teatro dei Rinnovati

La storia di un delitto raccontata sul palcoscenico

Il Tenente Colombo approda a Siena

Il fascino intramontabile del giallo “al contrario”, l’ironia sottile di un investigatore solo in apparenza dimesso e una sfida psicologica che tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultima battuta: “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio”, dopo cinque anni di sold out in Inghilterra, Stati Uniti e Francia, per la prima volta approda in Italia. Lo spettacolo del cartellone “Sipario Rosso” della stagione 2025/2026 dei Teatri di Siena, diretta da Vincenzo Bocciarelli, andrà in scena sul palco dei Rinnovati da venerdì 6 a domenica 8 febbraio; sabato alle ore 18.30 la compagnia incontrerà il pubblico nel foyer del teatro.

Sul palcoscenico la pièce originale di Richard Levinson e William Link, autori che hanno dato vita al personaggio di Colombo prima ancora del celebre successo televisivo. Una storia che ribalta le regole classiche del giallo: il delitto e il colpevole sono noti fin dall’inizio, ma la tensione cresce scena dopo scena nel seguire il metodo paziente, ironico e implacabile con cui il Tenente Colombo smonta certezze e alibi, fino alla rivelazione finale. “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” è molto più di un giallo: è un duello intellettuale, un raffinato gioco di psicologia e una riflessione sul potere dell’intelligenza, dell’osservazione e dell’umanità. Uno spettacolo che conquista gli appassionati del personaggio e sorprende chi lo incontra per la prima volta, confermando la forza teatrale di una storia entrata nella leggenda.

“Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” andrà in scena nelle consuete tre repliche: venerdì 6 e sabato 7 febbraio alle ore 21 e domenica 8 febbraio alle ore 17. Con la regia di Marcello Cotugno, lo spettacolo vede protagonista Gianluca Ramazzotti nei panni del celebre investigatore, affiancato da Pietro Bontempo, Samuela Sardo e Caterina Misasi, con la partecipazione straordinaria di Nini Salerno. La traduzione e l’adattamento sono firmati da David Conati e Marcello Cotugno, che restituiscono tutta l’attualità e l’eleganza di un testo capace di parlare ancora al pubblico contemporaneo. Il disegno luci è di Giuseppe Filipponio, mentre le scene sono di Alessandro Chiti e i costumi di Adele Bargilli; la produzione è a cura di Oliver & Friends e Peep Arrow Entertrainment.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it).