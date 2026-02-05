Giornata mondiale dell’epilessia, il 9 febbraio punto di ascolto all’Aou Senese

Lunedì 9 febbraio si celebra la giornata internazionale per l’Epilessia, malattia che colpisce oltre 70 milioni di persone in tutto il mondo e che ancora oggi è gravata da pregiudizi e stigma. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese partecipa all’evento, organizzando per lunedì 9 febbraio, dalle ore 15 alle 17, un punto di ascolto per fornire informazioni sull’Epilessia a tutte le persone interessate.

I professionisti del Centro per l’Epilessia e Medicina del Sonno, i medici Giampaolo Vatti, Sabina Bartalini e Bruno Damiano, all’interno della Neurologia diretta dal professor Nicola De Stefano, e la neuropsicologa Barbara Pucci della UOSA Psicologia diretta dal professor Andrea Pozza, sono a disposizione di pazienti e cittadini presso l’ambulatorio 17 della Libera Professione al lotto 1, piano 0 o telefonicamente al numero 0577 586017. La giornata, patrocinata dalla International League Against Epilepsy (ILAE), dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) e Fondazione LICE, ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza ed educare l’opinione pubblica sui veri aspetti che riguardano l’epilessia e sulla impellente necessità di migliori trattamenti, di una migliore assistenza e di come ottenerli, e non ultimo di maggiori investimenti nella ricerca.