Palermo: aumenta la povertà sanitaria e raddoppia la richiesta di

farmaci

per chi non può permettersi di pagare le cure.

Appello per la Giornata di raccolta del farmaco.

Domani 6 febbraio conferenza stampa presso l’ambulatorio sociale

della parrocchia S. Agnese di piazza Danisinni

Palermo, 5 febbraio 2026 – Aumenta sempre più a Palermo e provincia la

povertà sanitaria e cresce il numero di persone che non hanno i mezzi

economici per permettersi di pagare le cure o anche solo di acquistare

semplici antipiretici, antinfiammatori e antinfluenzali oppure uno

sciroppo per la tosse. E mentre in questi giorni monta l’emergenza

freddo, i 37 centri caritatevoli che se ne prendono cura e che

aderiscono al Banco farmaceutico segnalano che è raddoppiata la

richiesta di assistenza, che ora si è estesa anche ai pazienti

oncologici e a quelli terminali.

Un dato che desta molta preoccupazione fra gli operatori sociali,

considerato che già lo scorso anno la Giornata di raccolta del farmaco

è riuscita a coprire meno della metà dei prodotti richiesti dal

territorio.

Ecco perché Federfarma Palermo e il Banco farmaceutico lanciano un

particolare appello al cuore dei palermitani, affinché quest’anno

contribuiscano in maniera ancora più generosa alla Giornata di raccolta

del farmaco, che si svolgerà da martedì 10 a lunedì 16 febbraio. Per

favorire una pronta risposta all’aumentato bisogno di cure, molte delle

farmacie aderenti hanno deciso di proporre la donazione di prodotti da

banco e farmaci senza ricetta per l’intera durata della manifestazione e

non solo nelle giornate di sabato 14 e lunedì 16.

I numeri della precedente edizione, quelli attuali con le farmacie

aderenti, le modalità di svolgimento e le testimonianze sulla grave

situazione saranno oggetto della conferenza stampa che si svolgerà

domani, 6 febbraio, alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale di S.

Agnese Vergine e Martire, in piazza Danisinni.

Saranno presenti Giacomo Rondello, coordinatore provinciale del Banco

farmaceutico; Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo; fra’

Mauro Billetta, parroco di S. Agnese; e alcuni volontari.