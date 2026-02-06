I Musei Civici di Roma diventano gratuiti

I MUSEI CIVICI DELLA CAPITALE DIVENTANO GRATUITI

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA DEI MUSEI IN COMUNE: “A ROMA, LA BELLEZZA È DI TUTTI”

Roma, 5 febbraio 2026 – La bellezza come bene comune, accessibile, condiviso e quotidiano. È questo il messaggio al centro della nuova campagna di comunicazione “A Roma, la bellezza è di tutti”, promossa dall’Amministrazione capitolina, per valorizzare l’iniziativa che rende gratuito tutto l’anno l’accesso ai musei civici per i residenti della Capitale e della Città Metropolitana.

La campagna punta a rafforzare la consapevolezza di poter vivere il patrimonio museale della propria città come parte integrante della vita quotidiana. Un invito esplicito a riappropriarsi dei luoghi della cultura, nel vissuto quotidiano.

Il visual della campagna – dominato dall’immagine iconica della statua simbolo della Capitale, il Marco Aurelio, e dal claim “A Roma, la bellezza è di tutti” – costruisce un linguaggio diretto e contemporaneo, capace di parlare a un pubblico ampio, trasversale per età e cultura. Una campagna che si inserisce nel quadro delle politiche culturali degli ultimi anni che scommettono sempre di più sulla partecipazione dei cittadini alla vita culturale della città.

Per il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri “La bellezza è un bene da condividere, un diritto e questa campagna vuole ricordarci che i musei non sono soltanto luoghi “speciali”, ma spazi di tutti, da vivere nella nostra quotidianità. Entrare in un museo diventa semplice come fare una passeggiata in un parco: un gesto normale, quotidiano, che ci fa stare meglio e ci aiuta a sentirci parte della città. Garantire l’accesso gratuito ai residenti significa investire sul rapporto tra i cittadini e il loro patrimonio – conclude il primo cittadino – dare valore al tempo libero, all’educazione, alla curiosità”.

L’iniziativa prevede l’ingresso gratuito nei Musei Civici semplicemente presentando un documento di identità in biglietteria.