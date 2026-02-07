Oscar dell’Olio, a Trapani la finale del Premio Ercole Olivario

Torna l’“Oscar” del migliore olio d’oliva: venerdì 13 febbraio a
Trapani la proclamazione delle aziende produttrici che hanno superato la
selezione regionale e che concorreranno alla 34^ edizione del “Premio
nazionale Ercole Olivario”
Saranno consegnati anche gli attestati agli oli che hanno primeggiato
nella seconda edizione del “Premio Ercole Olivario Sezione Sicilia” e
nel Premio “La goccia d’Ercole”
Palermo, 7 febbraio 2026 – Torna anche quest’anno in Sicilia il “Premio
nazionale Ercole Olivario”, di fatto l’“Oscar” del sistema camerale
nazionale che dal 1993 assegna il prestigioso titolo ai migliori oli
extravergine d’oliva di altissima qualità prodotti in Italia, e che ha
avviato la stagione delle selezioni regionali 2026 con il “Viaggio in
Italia” partito dalla Basilicata lo scorso 22 gennaio.
E, conclusa a fine gennaio la seconda tappa in Puglia, il “Premio” fa
ora il terzo approdo del tour in Sicilia.
Venerdì prossimo, 13 febbraio, alle ore 9,30, presso la Camera di
commercio di Trapani, in corso Italia, 26, avrà luogo la cerimonia di
conferimento dei premi ai vincitori del concorso “La goccia d’Ercole”
riservato alle produzioni di nicchia, nonché la proclamazione delle
aziende che hanno superato la selezione regionale e che concorreranno
alla finale nazionale del 21 e 22 aprile prossimi a Perugia della 34^
edizione del “Premio Ercole Olivario”. Saranno, inoltre, insignite le
imprese che hanno primeggiato nella seconda edizione del “Premio Ercole
Olivario Sezione Sicilia”.
L’iniziativa quest’anno ha registrato l’aumento delle imprese siciliane
partecipanti, fra cui 20 per la sezione Dop e Igp e 11 per il premio “La
Goccia d’Ercole”.
Il presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della
Camera di commercio di Trapani, Giuseppe Pace, spiega: “Considerati il
prestigio di questa competizione e le sue ricadute positive a livello
anche internazionale, ho voluto fortemente che quest’anno fosse l’ente
camerale di Trapani a ospitare la cerimonia di proclamazione dei
vincitori, al fine di coinvolgere ancora di più il territorio del
Trapanese e di tutta la Sicilia occidentale, dove è assai presente e
fortemente variegata la presenza di produttori di olio d’oliva, per
offrire al panorama nazionale una visione ancora più completa delle
eccellenze dell’olio extravergine d’oliva siciliano. Per le imprese
dell’Isola partecipare a questa vetrina, che è contemporaneamente
motore di promozione e valorizzazione e stimolo allo sviluppo,
significa confrontarsi con i campioni d’Italia e trarre spunto per
migliorarsi nella continua ricerca della competitività e
dell’innovazione”.
Il “Premio nazionale Ercole Olivario” è indetto da Unioncamere con la
Camera di commercio dell’Umbria, i ministeri dell’Agricoltura e delle
Imprese, di Sviluppo e Territorio, dell’Agenzia Ice, di Crea, nonché di
Italia olivicola e Unaprol. La manifestazione regionale in Sicilia è
curata in sinergia tra la Camera di Commercio dell’Umbria, Unioncamere
Sicilia, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e la Camera di
commercio di Trapani,