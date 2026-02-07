Oscar dell’Olio, a Trapani la finale del Premio Ercole Olivario

Torna l’“Oscar” del migliore olio d’oliva: venerdì 13 febbraio a

Trapani la proclamazione delle aziende produttrici che hanno superato la

selezione regionale e che concorreranno alla 34^ edizione del “Premio

nazionale Ercole Olivario”

Saranno consegnati anche gli attestati agli oli che hanno primeggiato

nella seconda edizione del “Premio Ercole Olivario Sezione Sicilia” e

nel Premio “La goccia d’Ercole”

Palermo, 7 febbraio 2026 – Torna anche quest’anno in Sicilia il “Premio

nazionale Ercole Olivario”, di fatto l’“Oscar” del sistema camerale

nazionale che dal 1993 assegna il prestigioso titolo ai migliori oli

extravergine d’oliva di altissima qualità prodotti in Italia, e che ha

avviato la stagione delle selezioni regionali 2026 con il “Viaggio in

Italia” partito dalla Basilicata lo scorso 22 gennaio.

E, conclusa a fine gennaio la seconda tappa in Puglia, il “Premio” fa

ora il terzo approdo del tour in Sicilia.

Venerdì prossimo, 13 febbraio, alle ore 9,30, presso la Camera di

commercio di Trapani, in corso Italia, 26, avrà luogo la cerimonia di

conferimento dei premi ai vincitori del concorso “La goccia d’Ercole”

riservato alle produzioni di nicchia, nonché la proclamazione delle

aziende che hanno superato la selezione regionale e che concorreranno

alla finale nazionale del 21 e 22 aprile prossimi a Perugia della 34^

edizione del “Premio Ercole Olivario”. Saranno, inoltre, insignite le

imprese che hanno primeggiato nella seconda edizione del “Premio Ercole

Olivario Sezione Sicilia”.

L’iniziativa quest’anno ha registrato l’aumento delle imprese siciliane

partecipanti, fra cui 20 per la sezione Dop e Igp e 11 per il premio “La

Goccia d’Ercole”.

Il presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della

Camera di commercio di Trapani, Giuseppe Pace, spiega: “Considerati il

prestigio di questa competizione e le sue ricadute positive a livello

anche internazionale, ho voluto fortemente che quest’anno fosse l’ente

camerale di Trapani a ospitare la cerimonia di proclamazione dei

vincitori, al fine di coinvolgere ancora di più il territorio del

Trapanese e di tutta la Sicilia occidentale, dove è assai presente e

fortemente variegata la presenza di produttori di olio d’oliva, per

offrire al panorama nazionale una visione ancora più completa delle

eccellenze dell’olio extravergine d’oliva siciliano. Per le imprese

dell’Isola partecipare a questa vetrina, che è contemporaneamente

motore di promozione e valorizzazione e stimolo allo sviluppo,

significa confrontarsi con i campioni d’Italia e trarre spunto per

migliorarsi nella continua ricerca della competitività e

dell’innovazione”.

Il “Premio nazionale Ercole Olivario” è indetto da Unioncamere con la

Camera di commercio dell’Umbria, i ministeri dell’Agricoltura e delle

Imprese, di Sviluppo e Territorio, dell’Agenzia Ice, di Crea, nonché di

Italia olivicola e Unaprol. La manifestazione regionale in Sicilia è

curata in sinergia tra la Camera di Commercio dell’Umbria, Unioncamere

Sicilia, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e la Camera di

commercio di Trapani,