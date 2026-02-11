Umbria: Suoni riciclati itineranti

Suoni riciclati itineranti porta in Umbria la voglia di credere in un futuro migliore con i 7 concerti organizzati dalla Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni che hanno per protagonisti i ragazzi paraguayani dell’Orchestra Riciclata di Cateura

(AUN) – Perugia, 11 febbraio 2026 – Sette concerti in altrettanti centri dell’Umbria, per credere nel futuro e in una vita migliore. La Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni, attraverso il progetto “Suoni riciclati itineranti”, porta in scena l’Orchestra Riciclata di Cateura (Paraguay), gruppo musicale nato nel 2012 su idea dell’ingegnere ambientale Favio Chávez – che ne è il direttore – e formato da 23 giovani studenti che suonano strumenti musicali realizzati con materiali di scarto.

«Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale Francesco De Rebotti nell’introdurre la conferenza stampa di presentazione – perché parla il linguaggio della modernità e della reazione alle situazioni di difficoltà, soprattutto da parte dei giovani. Quello che parte dalla città di Terni, dalla fondazione Sbrolli e da Margherita Amadei, che la presiede e ha avuto l’idea di valorizzare questa esperienza straordinaria nata in Paraguay, è veramente un bel messaggio».

La città di origine dell’orchestra è Cateura, nata attorno alla più grande discarica di Asunción, dove povertà, criminalità e abbandono scolastico – il 40% dei ragazzi non finisce la scuola per la necessità di lavorare – sono la norma. In questa realtà così difficile del Paraguay, la musica e la fantasia hanno acceso una luce di speranza, trasformando ciò che sembrava inutile, in pura bellezza sonora.

“Il mondo ci manda spazzatura, noi gli restituiamo musica”: questo il motto de la “Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura” che rappresenta perfettamente lo spirito di un progetto che, negli anni, ha calcato centinaia di palchi in tutto il mondo, in Italia anche quello di Sanremo nel 2017, esibendosi con artisti e gruppi del calibro di Stevie Wonder e i Metallica.

«Nella nostra “follia”, abbiamo pensato – ha raccontato la presidente della Fondazione Fulvio Sbrolli, Margherita Amadei – che sarebbe stato meraviglioso portare in Umbria questa orchestra che testimonia come ci si possa risollevare da qualsiasi situazione e quanto, impegnandoci, possiamo aiutare gli altri. Ascolteremo buona musica, suonata con strumenti costruiti con i rifiuti, e tutto ciò è suggestivo anche sul piano emozionale, perché un’idea così creativa e artistica ci restituisce un senso di rinascita che è al tempo stesso umana e ambientale, portata avanti da giovani che guardano ad un futuro migliore e di danno da fare per costruirlo».

La Fondazione Fulvio Sbrolli, grazie al sostegno di istituzioni e sponsor, in rappresentanza dei quali hanno preso parte alla presentazione dell’iniziativa il presidente di Confartigianato Imprese Terni, Mauro Franceschini, e Stefano Stellati, presidente della Zona B del distretto 108L Lions Club, ha quindi abbracciato lo spirito e i valori che hanno dato vita all’Orchestra Riciclata, promuovendo sette concerti in Umbria – fra il 19 e il 28 febbraio prossimi – durante i quali tutti potranno toccare con mano la storia di questi giovani e del progetto che portano in giro per il mondo, che parla di futuro, sostenibilità, fantasia e speranza in un domani migliore.

Il calendario dei concerti:

Preceduti al mattino da appuntamenti riservati alle scuole del territorio, sono tutti in programma alle ore 21 ad eccezione di quello del 28 febbraio a Terni, previsto alle ore 16.30.

19 febbraio – Teatro Mancinelli di Orvieto

20 febbraio – Teatro del Pavone di Perugia

21 febbraio – Auditorium San Domenico a Foligno

23 febbraio – Cinema-teatro Nido dell’Aquila di Todi

25 febbraio – Palazzo di Monte Frumentario ad Assisi

26 febbraio – Chiesa di San Francesco a Trevi

28 febbraio – Chiesa di San Francesco a Terni

Il progetto “Suoni riciclati itineranti”, ideato dalla Fondazione Fulvio Sbrolli, è patrocinato e sostenuto dalla Regione Umbria, dai Comuni di Orvieto, Perugia, Todi, Foligno, Trevi e Assisi, Ambasciate del Paraguay in Italia e presso la Santa Sede, Valle Umbra Servizi, Umbria Energy, Banca Centro Toscana-Umbria, Fondazione Banca Centro Toscana-Umbria, Confartigianato Imprese Terni e Umbria, Associazione Regionale Cori Umbri e Distretto Lions 108L. I biglietti sono acquistabili sul circuito Ticket Italia