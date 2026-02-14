Mattarella a Nuoro per il centenario del Nobel a Grazia Deledda

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, al teatro Eliseo di Nuoro, alla cerimonia per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda, scrittrice sarda e prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1926.

L’evento si è aperto con l’esecuzione dell’Inno nazionale; hanno fatto seguito gli indirizzi di saluto del Sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, e della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

Sono poi intervenuti lo scrittore Marcello Fois; la Presidente dell’Associazione internazionale critici letterari, Neria De Giovanni; ancora, Dino Manca, Professore associato di filologia della letteratura italiana presso l’Università di Sassari; Stefania Lucamante, Professoressa associata di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Cagliari. I contributi sono stati intervallati dall’esecuzione del brano “Non potho reposare” da parte degli studenti del Liceo Musicale di Nuoro.

In chiusura ha preso la parola il Presidente Mattarella che, al termine della cerimonia, ha visitato la casa natale della scrittrice.

