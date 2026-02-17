Roma: L’ultimo Matisse – Morfologie di carya” e “Caravaggio e i Maestri della luce”

Ha il piacere di invitare la S.V.

alla conferenza stampa di presentazione delle mostre:

“L’ultimo Matisse – Morfologie di carta”

28 febbraio – 28 giugno

E

“Caravaggio e i Maestri della luce”

7 marzo – 7 giugno

In programma

Mercoledì, 25 Febbraio 2026 – ore 11.00

Museo Storico della Fanteria dell’Esercito Italiano

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9 – ROMA

Sala 1° piano Museo dei Granatieri

Roma, 17 febbraio 2026 – Si svolgerà mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 11.00, nello storico Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano a Roma, la conferenza stampa di presentazione delle due mostre: “L’ultimo Matisse – Morfologie di carta”, (apertura al pubblico sabato 28/02) e “Caravaggio e i Maestri della luce” (apertura al pubblico sabato 07/03). L’incontro con la stampa si terrà nella sala al 1° piano del museo dei Granatieri in Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 7 – ROMA. A seguire si svolgerà la preview esclusiva per la stampa della mostra dedicata ad Henri Matisse. Le due esposizioni, prodotte da Navigare srl da una iniziativa di Ministero della Difesa – Difesa Servizi S.p.A, godono del patrocinio di Regione Lazio e Città di Roma – Assessorato alla Cultura.

In ordine temporale sarà la mostra “L’ultimo Matisse – Morfologie di carta”, in apertura al pubblico sabato 14, la prima delle due esposizioni in programma ad essere inaugurata. La rassegna, a cura della storica dell’arte Vittoria Mainoldi, conta 114 opere ed illustra il lungo periodo artistico del pittore francese maestro del Fauvismo, che, dagli anni delle avanguardie parigine della pittura, dopo essersi trasferito a Nizza (dove morì nel 1954), trova ispirazione nelle nuove forme espressive dal disegno alla grafica. La mostra, divisa in quattro sezioni – rispettivamente dedicate ai papiers découpés e la collaborazione con la rivista Verve, alle opere illustrate, alla celebre serie Jazz, e al disegno – vuole porre l’attenzione sull’ultimo periodo di Matisse, forse il più florido ed originale della carriera dell’artista.

La mostra “Caravaggio e i Maestri della luce”, a cura di Alberto Bertuzzi e Francesco Gallo Mazzeo, aprirà al pubblico sabato 7 marzo e sarà dedicata a Michelangelo Merisi, del quale sarà esposta l’opera olio su tela “L’incredulità di San Tommaso”, ed ai caravaggeschi come: Bartolomeo Manfredi, Orazio Gentileschi, Matthias Stomer, Giovan Battista Caracciolo detto Battistello, Massimo Stanzione, Bartholomeus Van Der Helst e Jusepe De Ribera. Saranno 22 le opere che faranno da “contorno” al Merisi e che consentiranno al visitatore, in un percorso diviso in sei aree tematiche di immergersi nel mondo straordinario del caravaggismo, esplorando l’influenza del Caravaggio su un’intera generazione di artisti.

INTERVERRANNO

Vittoria Mainoldi – Storica dell’arte e curatrice della mostra su Matisse

Alberto Bertuzzi – Storico dell’arte e curatore della mostra su Caravaggio

Francesco Gallo Mazzeo – Critico e storico dell’arte, curatore della mostra su Caravaggio

Salvatore Lacagnina – Produttore delle mostre

I colleghi interessati a partecipare alla preview stampa sono pregati di inviare richiesta di accredito