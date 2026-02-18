LA CANTORIA E LA MASSIMO YOUTH ORCHESTRA PROTAGONISTE IN SALA GRANDE DI UN OMAGGIO A MOZART E BEETHOVEN.

Palermo, 18 febbraio 2026. “Mozart, Beethoven: Il sacro e l’eroico” è il titolo del nuovo appuntamento sinfonico-corale in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 20:30 in Sala Grande. Ne saranno protagonisti i complessi giovanili della Fondazione: la Cantoria e la Massimo Youth Orchestra, dirette dal Maestro Michele De Luca e dal Maestro Giuseppe Ricotta, cui è affidata la preparazione dell’ensemble corale. Il concerto si inserisce nel solco del percorso di formazione e crescita artistica che la Fondazione dedica alle sue giovani eccellenze musicali, un progetto reso possibile anche grazie al sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L’apertura del concerto vedrà l’esecuzione della Missa Brevis in Si b Maggiore K 275 (272b) di Wolfgang Amadeus Mozart. Composta nel 1777 durante il periodo salisburghese, la Missa brevis è strutturata attorno alle sezioni tradizionali del rito (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei), ed esprime appieno il genio di Mozart nel fondere maestria tecnica e profonda partecipazione emotiva. L’esecuzione vedrà impegnata la Cantoria, istruita dal Maestro del coro Giuseppe Ricotta, con la partecipazione delle soliste Sofia Migliara, Carmela Caponetto, Alida Capobianco, Alessandra Urrata, Elisabetta Lamattina ed Egle Italiano. La seconda parte del programma volgerà verso uno dei monumenti della storia della musica occidentale: la Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67 di Ludwig van Beethoven, che sarà eseguita dalla Massimo Youth Orchestra diretta dal Maestro Michele De Luca. Capolavoro sinfonico di ineguagliabile potenza drammatica, la Quinta impegnerà i giovani musicisti del Teatro Massimo in una prova di grande maturità tecnica ed espressiva. Biglietti: da 10 a 25 euro.

Le proposte del Teatro rivolte al pubblico più giovane proseguono domenica 22 febbraio alle ore 11:00, in Sala ONU, con “Beat and drum!”: un laboratorio interattivo dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. L’Ensemble di Percussioni della Kids e Youth Orchestra del Teatro Massimo — composto da Alessia Spanò, Giulio Corsetti, Gabriele Crimaldi, Antonino Vaneria, Giuseppe Massimo Vella, Ivan Scaffidi, Ennio Curione, Leandro Di Gesaro, Matthias Krishna Georges e Manuel Antonio Sonnessa — si esibirà sotto la direzione di Rosario Barretta. Il programma prevede un’esperienza sonora attraverso le musiche di Rosario Barretta, Georges Bizet, Hans-Günter Brodmann, Sergio Calì, Giuseppe Mazzamuto, Anthony Cirone, Alberto Maniaci, Giovanni Sollima e Astor Piazzolla. L’incontro permetterà ai giovani spettatori di immergersi nel mondo del ritmo, scoprendo l’energia degli strumenti a percussione in un contesto coinvolgente e partecipativo. Biglietti “Beat and drum!”: Intero: 10 €; Ridotto: 8 €; Studenti: 4 €.