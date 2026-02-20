Teatro del Maggio Musicale Fioentino iscena “Pagliacci” e ” La Cavalleria Rusticana”a

Teatro

Maggio Musicale

Fiorentino

Opera

dal 22 febbraio al 3 marzo 2026

Ruggero Leoncavallo / Pietro Mascagni

Pagliacci / Cavalleria rusticana

Maestro concertatore e direttore

Riccardo Frizza

Regia

Robert Carsen

Pagliacci

Pagliacci, opera in due atti con prologo, di Ruggero Leoncavallo, si colloca sulla fortunata scia di Cavalleria rusticana, che aveva aperto la strada al filone del teatro verista. Il libretto, approntato dallo stesso autore, è tratto da un argomento di cronaca nera, un delitto passionale realmente accaduto a Montalto Uffugo, il paese della Calabria dove viveva il compositore da giovane. Rappresentata al Teatro Dal Verme di Milano il 21 maggio 1892, sotto la bacchetta di Toscanini, l’opera raggiunse fama internazionale in brevissimo tempo. L’ambientazione popolare, dove i sentimenti violenti sono restituiti da una vocalità convulsa, fa da sfondo al dramma della gelosia di Canio, capocomico di una compagnia itinerante. Grazie al sottile espediente narrativo del teatro nel teatro, della vita reale che si consuma nella commedia recitata sulle scene, Leoncavallo potenzia la carica drammatica del soggetto. Il demone della gelosia che divora il protagonista, uomo infelice nella realtà e nella finzione, non può che condurlo alla catastrofe finale, con l’efferato omicidio della moglie adultera Nedda e del suo sfortunato amante.

Cavalleria rusticana

Al concorso indetto dall’editore Sonzogno nel 1888, per un’opera in un atto unico, si classifica al primo posto Cavalleria rusticana, lavoro di Pietro Mascagni, allora compositore ventenne di belle speranze. Fin dal suo debutto, al Teatro Costanzi di Roma il 17 maggio 1890, l’opera di Mascagni si guadagna un meritato e strepitoso successo, complici un soggetto di grande attualità, l’omonima novella di Giovanni Verga ridotta a libretto da Guido Menasci e Giovanni Targioni-Tozzetti, e una musica che, dalle arie dei protagonisti ai duetti, dal Preludio fino al celebre Intermezzo, è pervasa da una passionalità senza pari. Cavalleria rusticana è una storia di amori tormentati, passioni brucianti, gelosie e vendette che si conclude nel sangue nel giorno di Pasqua. Nel momento in cui la cristianità celebra il trionfo della vita sulla morte, per i protagonisti dell’opera non c’è posto per la redenzione o il perdono. Solo la giustizia sommaria, in punta di coltello, avrà il potere di vendicare l’onore perduto e l’onta del tradimento.

Allestimento della Dutch National Opera di Amsterdam

Manifesto © Gianluigi Toccafondo

Incontro con il pubblico – Parlando d’opera

Venerdì 20 febbraio, ore 16.30

“Pagliacci e Cavalleria: tra vita e letteratura”

a cura di Matteo Giuggioli

In collaborazione con Il Foyer – Amici della Lirica di Firenze

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Artisti

Maestro concertatore e direttore

Riccardo Frizza

Maestro del Coro

Lorenzo Fratini

Regia

Robert Carsen

Scene

Radu Boruzescu

Costumi

Annemarie Woods

Luci

Robert Carsen e Peter van Praet

Coreografia

Marco Berriel

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino

Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

Maestra del Coro di voci bianche

Sara Matteucci

Pagliacci

Nedda

Corinne Winters

Canio

Brian Jagde

Tonio

Roman Burdenko

Peppe

Lorenzo Martelli

Silvio

Hae Kang

Cavalleria rusticana

Turiddu

Luciano Ganci

Santuzza

Martina Belli

Lucia

Manuela Custer

Alfio

Roman Burdenko

Lola

Janetka Hoşco

Durata

Pagliacci: 1 ora e 20 minuti | Intervallo: 30 minuti | Cavalleria rusticana: 1 ora e 20 minuti

Durata complessiva: 3 ore e 10 minuti circa