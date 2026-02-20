Teatro Stabile Torino: Milena ovvero Émilie du Châtelet

Milena ovvero Émilie du Châtelet

17 – 22 feb 26

Milena Vukotic porta in scena la storia di Émilie du Châtelet, mente straordinaria del Settecento, scienziata, filosofa e compagna di Voltaire, con cui condivise passione e pensiero. Ironica, acuta, libera, anticipò intuizioni che apriranno la strada alla scienza moderna. Un monologo, non privo di sorprese e colpi di scena, che racconta la vita di Émilie che, con il suo intelletto, è stata tra le menti più brillanti del XVIII secolo. Nata e vissuta all’interno di un ceto sociale privilegiato, grazie agli incarichi che suo padre aveva alla corte del Re Sole, Luigi XIV, sin dalla tenera età sviluppò interessi linguistici e scientifici, all’epoca privilegio solo degli uomini. Con la regia di Maurizio Nichetti, la Vukotic incanta il pubblico in un monologo raffinato e sorprendente. Sul palco, regale e lieve, incarna il genio femminile. «Non dobbiamo lasciare che la ragione distrugga i nostri sogni», sussurra Émilie. E ci invita a crederci.

LA SCHEDA DI SALA

di Francesco Casaretti

con Milena Vukotic

regia Maurizio Nichetti

sound designer Giorgio Vitaleri

costume Fiorenzo Niccoli

disegno luci Umberto Fiore

assistente alla regia Martina Glenda

assistente di produzione Orazio Schifone

organizzazione Aurora Spada

Ge.A Off/Off Theatre

Teatro Gobetti

codice 48