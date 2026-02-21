Teatro La Fenice in scena “Lo Schiaccianoci”

Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky è da decenni una parte essenziale del periodo natalizio in tutto il mondo. In collaborazione con Tamás Solymosi, il rinomato Wayne Eagling ha coreografato un nuovo balletto fiabesco per questo pezzo di musica classica. È stata la prima volta nella storia del Balletto Nazionale Ungherese che un artista di tale prestigio mondiale ha sviluppato una coreografia specificamente pensata per esso, tenendo conto delle sue caratteristiche uniche, per offrire al pubblico la magia del balletto in una versione ancora più spettacolare e danzante rispetto alla precedente.

LOCANDINA

Étoiles, primi ballerini, solisti e corpo di ballo del Balletto Nazionale Ungherese (Teatro Nazionale dell’Opera di Budapest)

coreografia Wayne Eagling e Tamás Solymosi

scene Beáta Vavrinecz

costumi Nóra Rományi

Orchestra del Teatro La Fenice

direttore Gábor Hontvári

Piccoli Cantori Veneziani

maestro del Coro Diana D’Alessio