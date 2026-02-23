Polizia di Stato Siena

Siena-Val d’Elsa. Contrasto allo spaccio di droga. La Polizia di Stato arresta in flagranza di reato due stranieri di 19 e 34 anni sorpresi con più di mezzo chilo di cocaina in auto. Sequestrata la droga, i soldi e 7 telefoni cellulari.

Arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due stranieri di 19 e 34 anni con oltre mezzo chilo di cocaina, nell’ambito dei servizi mirati nella Val D’Elsa senese.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura erano impegnati lo scorso fine settimana nei servizi specifici antidroga, quando hanno notato un’autovettura ritenuta sospetta nella zona di Poggibonsi.

Subito hanno deciso di seguirla fino al centro di Colle di Val D’Elsa, dove si è portata a velocità sostenuta.

Fermata l’auto, hanno notato qualcosa di strano nell’atteggiamento dei due occupanti, poi identificati per due cittadini di origine tunisina.

A quel punto hanno deciso di effettuare una perquisizione, prima personale poi estesa al veicolo.

L’intuito investigativo ha dato loro ragione. Nascosto nei pantaloni all’altezza dell’inguine dove era evidente un eccessivo rigonfiamento il 19enne aveva un involucro con all’interno 506 grammi di cocaina.

Il conducente 34 enne aveva invece con sé una dose già confezionata della stessa sostanza e 675 euro in contanti.

Presso il suo domicilio, sono stati sequestrati altri 1850 euro in contanti nascosti nel soggiorno ed un’ulteriore dose di cocaina. Sequestrati anche 7 telefoni cellulari.

I due, dopo i riscontri di rito sono stati arrestati in flagranza di reato e collocati presso la Casa Circondariale di Siena.

L’arresto è stato successivamente convalidato e il GIP presso il Tribunale di Siena, su richiesta del P.M. di turno, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi.

