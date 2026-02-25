Mattarella all’inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Napoli alla cerimonia d’inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura.

L’evento si è svolto presso Castel Capuano, un tempo sede degli uffici giudiziari di Napoli.

L’esecuzione dell’Inno d’Italia, in apertura, è stata affidata al quartetto d’archi del Teatro San Carlo della città.

Durante la cerimonia sono intervenuti: Fabio Pinelli, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della giustizia; Silvana Sciarra, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura.

Roma, 25/02/2026 (II mandato)