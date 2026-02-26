Sport. Imola (Bo) accende i motori: al via all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari una nuova stagione di grandi eventi nazionali e internazionali. L’assessora Frisoni: “Hub strategico della Motor Valley dell’Emilia-Romagna che unisce sport, partecipazione e attrattività turistica, generando valore per il territorio e le comunità durante tutto l’anno”

Nel calendario 2026 grandi appuntamenti internazionali come la 6 Hours of Imola del FIA World Endurance Championship e la European Le Mans Series, accanto ai principali campionati nazionali, eventi heritage, iniziative su sostenibilità e inclusione e 58 giornate di apertura del circuito a cittadine, cittadini e visitatori

Bologna – Imola (Bo) accende i motori della stagione 2026 e si prepara a tornare protagonista del calendario motoristico internazionale con un anno di grandi competizioni, eventi e appuntamenti aperti al pubblico.

Il nuovo programma dell’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari conferma il circuito come una delle infrastrutture sportive strategiche dell’Emilia-Romagna e uno dei poli di riferimento europei per il motorsport e il turismo sportivo, capace di generare attrattività e presenze durante tutto l’anno.

Un calendario articolato che affianca competizioni di livello mondiale e nazionale, come la 6 Hours of Imola del FIA World Endurance Championship, la European Le Mans Series e l’Aci Racing Weekend, a eventi culturali e iniziative dedicate alla sostenibilità, all’inclusione e alla mobilità innovativa, tra cui WOW Women Motor e Imola Green, rafforzando la capacità del circuito di richiamare visitatori, appassionati e pubblico in tutte le stagioni.

A illustrare il calendario degli eventi 2026, oggi a Bologna nella sede della Regione, l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, insieme al direttore generale dell’Autodromo di Imola, Pietro Benvenuti, al sindaco di Imola, Marco Panieri, all’assessora all’Autodromo e Turismo, Elena Penazzi, e al presidente Con.Ami, Fabio Bacchilega.

“Il calendario 2026 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola conferma il valore strategico per tutta l’Emilia-Romagna di una realtà simbolo della nostra Motor Valley- afferma l’assessora Frisoni-. La crescita e la varietà degli eventi, dal grande sport all’intrattenimento, dalla partecipazione femminile e l’inclusione ai temi dell’ambiente e della mobilità innovativa, testimoniano un percorso di sviluppo moderno e coerente con i valori della nostra Regione. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spicca il terzo anno del Fia World Endurance Championship con la 6 Hours of Imola: un evento che negli ultimi anni ha consolidato il posizionamento internazionale del circuito, richiamando team, piloti e pubblico da tutta Europa e contribuendo in modo significativo alla promozione del territorio. La presenza stabile di una competizione di questo livello assieme alle altre gare internazionali, rafforza l’attrattività turistica del territorio e genera ricadute positive in termini di presenze, occupazione e visibilità, in Italia e all’estero, sostenendo l’intera filiera regionale dell’accoglienza e dei servizi. A queste si aggiungono manifestazioni come WOW Women Motor che raccontano un cambio di paradigma nel motorsport e ampliano le opportunità per nuove generazioni di professioniste e appassionate. L’Autodromo è oggi un hub polifunzionale, dove sport, eventi culturali, formazione, ricerca, sostenibilità e intrattenimento convivono in un’infrastruttura capace di vivere dodici mesi l’anno. L’obiettivo è continuare a rafforzarne il ruolo come piattaforma integrata di sviluppo territoriale, consolidandone la crescita in stretta sinergia con la Motor Valley e con le comunità locali”.

“Il calendario 2026 conferma il ruolo dell’Autodromo di Imola come punto di riferimento per il motorsport internazionale e nazionale- illustra il direttore generale Autodromo Imola Benvenuti-. Tra gli appuntamenti principali spiccano la 6 Hours of Imola del FIA World Endurance Championship e la tappa della European Le Mans Series, insieme ai principali campionati nazionali come il Campionato Italiano Velocità e l’Aci Racing Weekend. Accanto alle competizioni, il programma comprende manifestazioni storiche come l’Historic Minardi Day e l’Imola Classic, oltre a eventi inclusivi e sostenibili come WOW Women Motor e Imola Green, dedicati rispettivamente alla promozione della partecipazione femminile nel motorsport e alla mobilità sostenibile. L’obiettivo dell’Autodromo resta garantire una stagione equilibrata e di qualità, capace di valorizzare lo sport, la storia, la polifunzionalità, la comunità locale e il territorio”.

“Il calendario 2026 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari- dichiara il sindaco Panieri- conferma con chiarezza il percorso che abbiamo costruito in questi anni: un impianto sempre più polifunzionale, capace di tenere insieme grandi competizioni internazionali, campionati nazionali, eventi storici, manifestazioni inclusive e appuntamenti aperti alla città. Non è solo un calendario ricco, è il risultato di una strategia precisa che ha portato Imola stabilmente al centro del motorsport e allo stesso tempo ha rafforzato il legame tra circuito e comunità. Le presenze del FIA World Endurance Championship, della European Le Mans Series, dei principali campionati italiani e degli eventi dedicati ai brand e alle community automotive testimoniano la credibilità internazionale raggiunta dall’Autodromo. Ma accanto alla competizione, crescono le iniziative su sostenibilità, inclusione, mobilità dolce, sport per tutti e apertura al pubblico: un equilibrio che rappresenta la cifra del nostro lavoro. Parallelamente, continuiamo a investire su progetti che ampliano la vocazione dell’impianto: musica, grandi eventi, ricerca, formazione, innovazione e sostenibilità ambientale. L’Autodromo è oggi un’infrastruttura strategica che genera valore economico, occupazione, indotto e opportunità per il territorio durante tutto l’anno. Ora si apre una nuova fase: avviamo un percorso importante di cantieri, ampliamento e modernizzazione dell’impianto, per renderlo ancora più competitivo, sicuro e adeguato alle sfide future. L’obiettivo è chiaro: consolidare Imola come punto di riferimento internazionale, investendo in qualità, sostenibilità e sviluppo, con una visione di lungo periodo a beneficio della città e dell’intero territorio”.

“In questi cinque anni l’Autodromo ha fatto un salto di qualità importante- afferma l’assessora Penazzi-: abbiamo rafforzato il suo posizionamento internazionale, ma allo stesso tempo lo abbiamo reso più sostenibile, più aperto e più connesso al mondo della ricerca e delle università. L’appuntamento dell’8 marzo con WOW Women Motor racconta bene la direzione che abbiamo scelto: un autodromo che è fatto sì di grandi eventi sportivi, ma anche inclusione, opportunità per le nuove generazioni e formazione. Il calendario 2026 consolida questo percorso e dimostra quanto il lavoro fatto stia dando risultati concreti per Imola e per tutto il territorio”.

“L’impegno di Con.Ami, anche attraverso il lavoro della sua controllata Formula Imola- spiega il presidente del Consorzio, Bacchilega- è quello di continuare a garantire all’Autodromo di Imola un ruolo centrale e strategico per il territorio. Dalla conferma della ribalta internazionale legata ad appuntamenti sportivi di valenza assoluta presenti in calendario, capaci di richiamare appassionati da ogni angolo del globo e proiettare il blasone della nostra Motor Valley su scala mondiale, alla crescente attenzione verso sostenibilità, inclusione, tecnologia, formazione e innovazione in cui il Consorzio crede con decisione ormai da tempo. Una direttrice rimarcata dallo sviluppo di una serie di progetti che rendono sempre più solida la connessione tra la struttura, le persone e la comunità. Un impianto aperto e polifunzionale nel quale il Con.Ami continua ad investire, con la volontà di innalzare gli indici qualitativi e rispondere al meglio alle sfide in arrivo dai mercati settoriali, per assicurare il futuro migliore ad un patrimonio che identifica da sempre la storia e le tradizioni di questa terra”.

