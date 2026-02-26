Mattarella incontra le parlamentari promotrici della legge n. 66 del 1996 contro la violenza sessuale
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione di parlamentari protagoniste dell’approvazione della legge n. 66 del 1996 contro la violenza sessuale, guidata da Alberta De Simone, in occasione del trentesimo anniversario della legge.
Erano presenti Valentina Aprea, Anna Finocchiaro, Maria Rita Lorenzetti, Alessandra Mussolini, Stefania Prestigiacomo, Livia Turco e Sonia Viale.
