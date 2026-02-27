Polizia di Stato Siena Frosinone: truffa ad anziani refurtiva Polizia di Stato Siena Frosinone: truffa ad anziani refurtiva

Lo scorso 17 gennaio, la Polizia di Stato durante l’ordinario servizio di controllo in ambito autostradale, ha fermato un uomo di 42 anni, residente in provincia di Napoli, trovato in possesso di diversi preziosi, provento di una truffa consumata ai danni di un’anziana signora.
Dall’attività d’indagine, svolta dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Frosinone A1, è emerso che la truffa è stata probabilmente commessa nei confronti di una persona residente in provincia di Siena.
Il bottino recuperato dai poliziotti, nella foto, è una collana lunga circa 40 cm, una di circa 35 cm due orecchini e due anelli.
Le attività della Polizia di Stato, continuano alla ricerca dei legittimi proprietari dei preziosi recuperati.