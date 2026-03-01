Trasporti. Atti vandalici sul treno 2463 Milano-Reggio Emilia, l’assessora Priolo: “Danneggiare i beni pubblici significa colpire tutta la comunità. Massima collaborazione con le autorità. Questo non è sport”

Il treno danneggiato da tifosi in transito per la partita di Serie A di calcio, Sassuolo-Atalanta. Il convoglio verrà fermato per pulizie e ripristino del decoro

Bologna – “Voglio esprimere la più ferma condanna per gli intollerabili atti di vandalismo che oggi sono stati commessi a bordo del treno regionale 2463. È inaccettabile che il diritto alla mobilità di cittadine e cittadini, oltre al lavoro del personale ferroviario, debbano essere messi a rischio da gruppi di pseudo-tifosi che nulla hanno a che fare con i valori dello sport. Danneggiare i beni pubblici significa colpire tutta la comunità. La nostra solidarietà a Trenitalia Tper e a Polfer con cui manteniamo contatti costanti anche per comprendere bene le dinamiche di quanto successo e agire di conseguenza. La Regione Emilia-Romagna continuerà a garantire il massimo impegno sulla sicurezza del trasporto pubblico: comportamenti violenti e irresponsabili non possono trovare spazio né sui nostri treni né negli stadi”.

Così l’assessora regionale a Mobilità e Trasporti, Irene Priolo, sugli atti vandalici commessi da alcuni tifosi sul treno Milano-Reggio Emilia, in occasione della partita di Serie A Sassuolo-Atalanta. Il convoglio verrà fermato per pulizie e ripristino del decoro.

In allegato, alcune foto

Red