Sanità. Mercoledì 4 marzo la Giornata mondiale contro l’obesità: l’impegno dell’Emilia-Romagna per la prevenzione e il trattamento della patologia, già a partire dall’infanzia. Grazie al programma “Bimbi in Forma”, miglioramento del peso nel 77,9% dei casi. Fabi: “L’obesità non è solo una questione individuale, ma una sfida di salute pubblica”

In regione l’eccesso di peso riguarda il 42% delle persone tra i 18 e i 69 anni e sale al 53% tra gli over 64. Il ‘Modello regionale di presa in carico del bambino sovrappeso e obeso’ inserito dall’Oms tra le buone pratiche europee. Tante le iniziative promosse dalle Aziende sanitarie sul territorio

Bologna – L’eccesso di peso è una patologia importante, che colpisce una buona parte della popolazione sia in età adulta che infantile, mettendo a rischio la salute.

In vista della Giornata mondiale dell’obesità, che si celebra mercoledì 4 marzo, promossa dalla Who (World health organization), la Regione Emilia-Romagna richiama l’attenzione su un fenomeno che può attraversare tutte le età della vita.

Secondo il sistema di sorveglianza “Passi” 2022-2024, promosso dal ministero della Salute e attivo a livello nazionale e regionale, in Emilia-Romagna l’eccesso di peso riguarda infatti il 42% delle persone tra i 18 e i 69 anni, quasi un milione e 257 mila cittadini. Un dato stabile da dieci anni: il 31% degli adulti è in sovrappeso (circa 928 mila persone) e l’11% presenta obesità (quasi 329 mila).

Tra gli over 64, il 53% – oltre 591 mila persone – è in eccesso di peso secondo i dati “Passi d’Argento” 2022-2024, anche se il trend è in miglioramento (-5% rispetto a dieci anni fa). Tra i più giovani, il 25,7% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso o presenta obesità (indagine “Okkio alla Salute” 2023), dato in calo rispetto al 2014, mentre nella fascia 11-17 anni la quota è del 17,1% (Hbsc 2022). A incidere sono spesso sedentarietà e troppo tempo trascorso davanti agli schermi.

“L’obesità non è solo una questione individuale, ma una sfida di salute pubblica che interpella istituzioni, professionisti sanitari, scuole e famiglie- afferma l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. I numeri ci dicono che dobbiamo insistere sulla prevenzione e, allo stesso tempo, garantire percorsi di presa in carico tempestivi e multidisciplinari. Negli ambulatori “Bimbi in forma”, presenti in ogni Ausl fino ai pediatri ospedalieri, i 2.566 bambini seguiti dal 2018 al 2024 hanno registrato un miglioramento del peso nel 77,9% dei casi e un netto cambiamento degli stili di vita già dopo i primi controlli”.

Il risultato è il frutto del “Modello regionale di presa in carico del bambino sovrappeso e obeso”, inserito dall’Organizzazione mondiale della sanità tra le buone pratiche europee. Ma l’impegno della Regione sul contrasto all’obesità è a tutto tondo, con azioni coordinate e continuative che riguardano prevenzione, contrasto e cura della malattia in ogni fase della vita dei cittadini attraverso le Reti trasversali di nutrizione preventiva e clinica, che coinvolgono i Servizi Igiene degli alimenti e della nutrizione, i servizi di Nutrizione clinica e dietetica e le équipe ospedaliere multidisciplinari.

La Regione ha inoltre adottato Linee di indirizzo per i percorsi di nutrizione essenziali e per l’organizzazione della chirurgia bariatrica, oltre alle Linee guida per la ristorazione scolastica, e promuove stili di vita sani attraverso i portali Alimenti&Salute e Mappa della Salute – Emilia-Romagna e i programmi del Piano regionale della prevenzione “Scuole che promuovono salute” e “Luoghi di lavoro che promuovono salute”.

Le iniziative sul territorio

In occasione del 4 marzo il servizio sanitario regionale, attraverso le Aziende sanitarie e ospedaliere, promuove specifiche iniziative dedicate alla prevenzione e alla promozione di sani stili di vita.

A Bologna è stato attivato il nuovo canale whatsapp dell’Ausl “Semi di prevenzione”, dedicato alla nutrizione e ai sani stili di vita, insieme al Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il bambino con obesità.

A Modena prenderà il via il 3 marzo un ciclo di incontri su sana alimentazione e attività fisica per persone in sovrappeso o con fattori di rischio di patologie croniche, organizzato da Ausl Modena con dietiste e chinesiologi Ampa.

A Piacenza mercoledì 4 marzo, dalle 14 alle 16, porte aperte all’ambulatorio Nutrizione clinica e malattie metaboliche per ricevere informazioni sul percorso gratuito per il personale attivato in collaborazione con il servizio di Prevenzione e protezione. Inoltre, sarà diffusa in forma cartacea e sui social una selezione di ricette sane e veloci pensate per trasformare la pausa pranzo in un momento di benessere concreto e sostenibile nella quotidianità lavorativa.

A Rimini, all’ospedale Infermi, il 4 marzo dalle 8 alle 12 il personale sanitario sarà a disposizione dei cittadini per illustrare le iniziative di promozione della salute e i percorsi attivi sul territorio.

A Riccione, all’ospedale Ceccarini, sempre il 4 marzo, sarà attivo per l’intera giornata un punto informativo dove infermieri, assistenti sanitari e tecnici delle attività motorie presenteranno i percorsi territoriali dedicati. Alle 18 partirà inoltre una camminata salutare aperta a tutti insieme ai gruppi di cammino del territorio.

Il 6 marzo a Forlimpopoli (FC), dalle 15 alle 18 durante l’open day della Casa della Comunità, dietisti e assistenti sanitari presenteranno i percorsi dedicati ai “Sani Stili di Vita” e le opportunità di supporto per le persone con sovrappeso e obesità.

In provincia di Ravenna, l’8 marzo a Lido Adriano, dalle 15.30 alle 17.30 presso il Centro internazionale studi e insegnamenti mosaico (Cisim), nell’ambito della Giornata internazionale della donna, sarà presente un punto informativo sui programmi di promozione della salute, i percorsi di presa in carico e i canali di comunicazione attivi; l’evento prevede anche una merenda salutare.

A Ferrara verranno diffusi i dati locali e i servizi offerti.

Tutte le iniziative, nel dettaglio, sono pubblicizzate sui rispettivi siti delle Ausl.

Rita Costi