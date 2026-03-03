Emilia Romagna: nasce la Toscanini Academy

Cultura. Coltivare giovani musicisti e professionisti della musica: nasce la Toscanini Academy, un ponte tra formazione e lavoro. Allegni: “Progetto che investe nei giovani talenti e nella loro creatività, mettendo al servizio della comunità un modello capace di fare sistema tra formazione, produzione e lavoro”

Cinque dipartimenti che integrano formazione, ricerca, sperimentazione e produzione. Un modello fondato sul “fare” e sul “saper fare” che si sviluppa grazie a una rete strutturata di collaborazioni con Conservatori, Università, Enti di produzione, Teatri, Festival e Istituzioni regionali e nazionali

Bologna – Un progetto di formazione permanente per valorizzare i talenti, innovare i modelli formativi e rafforzare il dialogo tra cultura, creatività e mondo del lavoro.

Nasce a Parma la Toscanini Academy, una vera e propria “corporate academy” della Fondazione Arturo Toscanini che intende colmare il divario tra l’eccellenza dei giovani musicisti, professionisti della musica e le dinamiche del mercato del lavoro.

Cinque i dipartimenti, Orchestra, Big Band, Saxofono, Next e Canto Rossiniano, con un percorso didattico che integra formazione, ricerca, sperimentazione e produzione. Ricerca e innovazione sono parti integranti delle attività produttive e formative e consentono di approfondire il rapporto tra musica, tecnologia e intelligenza artificiale. Laboratori, osservatorio e linee guida etiche, inoltre, affrontano temi come creatività, diritti d’autore, identità artistica e nuovi modelli di business, ponendo al centro l’artista e la sostenibilità del lavoro culturale.

La Toscanini Academy è stata presentata questa mattina in conferenza stampa in Regione, a Bologna, dall’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, insieme al sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arturo Toscanini, Ruben Jais, e al responsabile della Toscanini Academy, Gianluigi Giacomoni. Alla conferenza stampa ha portato un saluto in videocollegamento il vicesindaco di Parma, Lorenzo Lavagetto.

“La Fondazione Toscanini- sottolinea l’assessora Allegni- è un punto di riferimento in Italia e all’estero per la cultura della musica, per la sua capacità di allevare e attrarre talenti da tutto il mondo. Con la Toscanini Academy, questa eccellenza si traduce in un percorso strutturato che accompagna i giovani musicisti dalla formazione all’inserimento professionale, costruendo ponti concreti tra il mondo artistico e il mercato del lavoro. Un progetto che investe nei giovani talenti e nella loro creatività, mettendo al servizio della comunità un modello capace di fare sistema tra formazione, produzione e lavoro”.

“La missione della nostra Academy- aggiunge Jais- è la trasmissione dei saperi arti­stici unita alla valorizzazione del talento, per dare ai giovani le competenze necessarie per abitare la scena contemporanea. Siamo convinti che il domani si costruisca nel quoti­diano: per questo, ai giovani non diamo solo cono­scenze e abilità, ma risposte lavorati­ve concrete, poiché solo offrendo opportunità reali nel presente permettiamo loro di tracciare, passo dopo passo, il proprio percorso nel nuovo mondo della musica”.

Oggi le Corporate Academy sono uno strumento centrale nel panorama della formazione continua, strutture capaci di sviluppare competenze avanzate, favorire l’innovazione e rafforzare il capitale umano dei territori. In occasione del 50esimo anniversario, la Fondazione Arturo Toscanini ha scelto di dotarsi di una “Corporate Academy” per trasformare la propria esperienza produttiva e orchestrale in un motore di crescita e occupabilità. Un modello fondato sul “fare” e sul “saper fare”, che accompagna in modo consapevole la transizione dalla formazione alla professione e che si sviluppa grazie a una rete strutturata di collaborazioni con Conservatori, Università, Enti di produzione, Teatri, Festival e Istituzioni regionali e nazionali, capace di rispondere in tempo reale alle esigenze del mondo dello spettacolo dal vivo.

I cinque dipartimenti

Orchestra, Big Band, Saxofono, Next e Canto Rossiniano sono i cinque dipartimenti dell’Academy. Ogni percorso integra formazione, ricerca, sperimentazione e produzione, con metodologie consolidate come work-based learning, modeling, shaping e apprenticeship, e con una forte attenzione alle competenze artistiche, tecniche, culturali e digitali.

Le attività si sviluppano su scala regionale, nazionale e internazionale, con una presenza capillare in Emilia‑Romagna e una proiezione verso contesti europei e asiatici (Cina, Giappone), valorizzando luoghi e costruendo partnership strategiche con enti, istituzioni e realtà del territorio, rafforzando il legame tra produzione musicale, comunità e sviluppo culturale.

Maggiori informazioni su Toscanini Academy sono disponibili al link: https://www.fondazionetoscanini.it/it/toscanini-academy_forma-lavoro-2025/

Red