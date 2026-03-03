Piantedosi presiede al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Innalzati i dispositivi di sicurezza alla luce del quadro internazionale

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presieduto al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presenti i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence.

Al centro dell’incontro, l’aggiornamento delle misure di sicurezza sul territorio nazionale, con un’attenzione particolare alle attività di prevenzione e controllo alla luce dell’attuale quadro internazionale.

Sono oltre 28mila gli obiettivi sensibili vigilati in Italia. Per molti di essi, in particolare quelli riconducibili ai Paesi coinvolti nel conflitto, è stato disposto il rafforzamento immediato dei dispositivi di vigilanza.

È stato inoltre decisa un’implementazione delle riunioni del CASA, il comitato di analisi strategica antiterrorismo. Innalzato anche il dispositivo di sicurezza su tutto il territorio in vista delle manifestazioni e degli eventi più significativi in programma nelle prossime settimane onde garantirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza.