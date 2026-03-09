Celebrata la Giornata Internazionale della Donna al Quirinale

È stata celebrata al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Giornata Internazionale della Donna.

La cerimonia, aperta dalla proiezione del filmato dal titolo “Donne nella Repubblica” a cura di Rai Teche, è stata condotta da Malika Ayane.

Dopo la lettura di un brano tratto dal libro “L’italiana in Italia” a cura di Benedetta Porcaroli, è intervenuta il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, seguita dalle testimonianze di Giulia Galeotti, storica, Caterina Banti, velista, Cristina Cassar Scalia, medico e scrittrice, Benedetta Porcaroli, attrice, Malika Ayane, cantautrice e Amalia Ercoli Finzi, ingegnere.

Nel corso della cerimonia è stato letto un secondo brano tratto dal libro “L’italiana in Italia” a cura di Benedetta Porcaroli ed eseguiti i brani musicali “The Morns Re Meeker Than They Were”, “Brilla” e “Ricomincio da qui” a cura di Malika Ayane.

La celebrazione si è conclusa con l’intervento del Presidente Sergio Mattarella.

Erano presenti il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Senato della Repubblica, Licia Ronzulli e il Vice Presidente della Corte costituzionale, Luca Antonini.

Roma, 09/03/2026 (II mandato)