Guerra Iran news del 9 marzo 2026

Decimo giorno di guerra in Iran oggi, lunedì 9 marzo. Almeno 32 civili, tra cui bambini, sono rimasti feriti in un attacco condotto con un drone iraniano contro l’isola di Sitra, in Bahrain, nella notte. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Manama precisando che tutti i feriti sono cittadini del Bahrein e tra loro ci sono anche quattro “casi gravi”.

Le Idf, le forze di difesa israeliana, hanno riferito di aver colpito i centri di comando della Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana e della sua forza volontaria Basij a Isfahan, nell’Iran centrale. L’operazione è stata condotta dall’aeronautica militare israeliana, guidata dall’intelligence militare, ha spiegato l’Idf.

Ong: “Israele ha utilizzato fosforo bianco nel sud Libano”

L’esercito israeliano ha colpito “illegalmente” un villaggio nel sud del Libano con proiettili contenenti fosforo bianco. Lo ha dichiarato l’organizzazione per i diritti umani Human. Attraverso la geolocalizzazione e la verifica di sette immagini, la ong ha affermato che Israele ha sparato fosforo bianco con l’artiglieria contro aree residenziali nel villaggio di Yohmor, nel Libano meridionale. L’attacco è avvenuto poche ore dopo che l’esercito israeliano aveva intimato agli abitanti del villaggio e a decine di altri nel Libano meridionale di lasciare le loro abitazioni.

Kallas: “Siamo a punto di svolta”

“Siamo a un punto di svolta. Le premesse che hanno guidato gli affari globali per decenni non possono più essere date per scontate, né in politica né nel diritto internazionale”. Lo afferma l’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas aprendo la Conferenza degli ambasciatori dell’Unione europea e dando il benvenuto anche ai partecipanti connessi da remoto, dal Medio Oriente e dalla regione del Golfo, perché impossibilitati a viaggiare o lasciare i propri incarichi. “Questo è il vero segno dei tempi che stiamo vivendo. I successivi attacchi dell’Iran hanno seminato il terrore in un’area più ampia della regione, con missili e droni che, purtroppo, l’Ucraina conosce già da anni”, sottolinea. In tale contesto, continua Kallas, “per promuovere gli interesse dell’Ue, è fondamentale adottare una prospettiva più ampia”.

Zelensky: “Invio esperti di droni in Giordania per proteggere basi Usa’

L’Ucraina sta inviando droni intercettori e una squadra di esperti per contribuire a proteggere le basi statunitensi in Giordania. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al New York Times. Gli esperti, che dovrebbero arrivare in Giordania a breve, sono stati chiesti dagli Stati Uniti, secondo il Nyt. “Abbiamo risposto immediatamente” alla richiesta di Washington, ha detto Zelensky nell’intervista, notando che alcuni Paesi potrebbero anche mediare con la Russia per fermare gli attacchi.

L’Ucraina intende sfruttare la sua esperienza nel contrasto ai droni Shahed di fabbricazione iraniana, che Teheran ha inviato a Mosca da usare contro Kiev, per aiutare gli alleati mediorientali e allo stesso tempo rafforzare i legami con Washington. Secondo il Nyt l’Ucraina ha abbattuto circa l’87% dei cinquemila droni iraniani lanciati dalla Russia a febbraio grazie a mitragliatrici, F-16, jammer elettronici e intercettori di produzione nazionale.

Azerbaigian riapre valichi di frontiera per traffico merci

L’Azerbaigian ha annunciato la riapertura dei suoi valichi di frontiera con l’Iran per il traffico merci. Lo riporta la Tass. Il confine con l’Iran era stato chiuso dall’Azerbaigian dopo un attacco con un drone nell’enclave di Nakhchivan. I valichi di frontiera dell’Azerbaigian sono il modo terrestre più rapido per collegare l’Iran alla Russia.

Ieri sera il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha telefonato al suo omologo azero Ilham Aliyev per dirgli che l’Iran non era coinvolto nel lancio di droni a Nakhchivan e che Teheran stava indagando. Lo ha affermato l’ufficio di Aliyev..

Cina: “Nomina Mojtaba Khamenei va rispettata, è scelta interna”

La Cina si è detta contraria a qualsiasi azione contro la nuova Guida suprema, Mojtaba Khamenei, affermando che la sua nomina è ”una scelta interna” all’Iran. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in una conferenza stampa. “La Cina si oppone all’ingerenza negli affari interni di altri paesi con qualsiasi pretesto e la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Iran devono essere rispettate”, ha sottolineato.

Il commento segue le minacce israeliane e le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump secondo il quale Mojtaba Khamenei ”non durerà a lungo” e ”dovrà ottenere la nostra approvazione”, della Casa Bianca.

Ankara conferma: inviati sei F-16 a Cipro nord

Il ministero della Difesa turco ha confermato di aver schierato sei caccia F-16 a Cipro Nord come misura di sicurezza dopo che l’isola era stata presa di mira da un attacco di droni. “Alla luce dei recenti sviluppi nella nostra regione, sei aerei da combattimento F-16 e sistemi di difesa aerea sono stati schierati oggi nella Repubblica turca di Cipro Nord”, si legge in una nota.

Inviato cinese a Riad: “Pronti a mediare per pace e stabilità”

L’inviato cinese per il Medio Oriente, Zhai Jun, si è recato in visita a Riad dove, dopo aver condannato gli attacchi iraniani contro obiettivi civili, ha espresso la disponibilità di Pechino a compiere insieme ai sauditi gli “sforzi incessanti per mantenere la pace e la stabilità nella regione del Golfo”. Zhai, che ha descritto la Cina come un “buon amico e partner dell’Arabia Saudita”, ha incontrato a Riad il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud e il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) Jasem al-Budaiwi.

Nell’incontro con il principe Faisal, Zhai ha espresso “profonda preoccupazione per le attuali tensioni nella regione” e ha affermato che la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale degli stati del Golfo non dovrebbero essere violate e “qualsiasi attacco contro civili innocenti e obiettivi non militari dovrebbe essere condannato”. Zhai ha inoltre ribadito l’appello di Pechino a “fermare immediatamente le operazioni militari”.

Milizie irachene filo Teheran: “Bene Mojtaba Khamenei, riflette continuità”

Le milizie irachene filo-iraniane hanno accolto con favore la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida suprema dell’Iran, considerandola un elemento di continuità con il padre, l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio nel primo giorno dell’operazione israelo-americana contro l’Iran.

In particolare l’organizzazione Badr ha affermato che la nuova leadership rappresenta “una continuità benedetta del percorso della rivoluzione islamica”. La fazione di Asaib Ahl al-Haq ha invece affermato che la scelta di Mojtaba Khamenei dimostra “continuità” e “rafforzamento del ruolo della repubblica islamica come pilastro centrale dell’asse della resistenza”. Infine Kataeb Hezbollah ha affermato che la scelta di Mojtaba Khamenei riflette una profonda comprensione “delle sfide esistenziali che la nazione si trova ad affrontare”.

Convocato raduno nazionale per giurare fedeltà a Mojtaba Khamenei

E’ stato convocato per oggi un raduno nazionale per giurare fedeltà alla nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, scelto come successore del padre, l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il primo giorno dell’operazione militare israelo-americana lo scorso 28 febbraio. Lo riporta l’agenzia di stampa Irna spiegando che il Consiglio di coordinamento per la propagazione islamica dell’Iran ha invitato la popolazione a radunarsi “simultaneamente in tutto il Paese” alle 15 ora locale, le 17.30 ora italiana, per giurare di fedeltà al nuovo leader.

L’Irna ha precisato che a Teheran l’incontro principale si terrà nella centrale piazza Enqelab.

Turchia schiererà 6 F-16 a Cipro nord

La Turchia schiererà sei caccia F-16 a Cipro nord dopo che un drone ha colpito la base della Raf di Akrotiri sull’isola. Lo riporta l’emittente Ntv dopo che altri droni lanciati verso Cipro sono stati intercettati. Il ministro degli Esteri cipriota, Constantinos Kombos, ha dichiarato che i droni erano stati lanciati da Hezbollah.

Media: Witkoff e Kushner domani in Israele, vedranno Netanyahu

L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il consigliere del presidente americano Donald Trump Jared Kushner saranno domani in Israele. Lo scrive Axios citando fonti ben informate a condizione di anonimato. Witkoff e Kushner incontreranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungono le fonti.