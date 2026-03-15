Iran, Pasdaran: “Netanyahu è un assassino di bambini, lo uccideremo”. Droni su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita

Iran, Pasdaran: “Uccideremo Netanyahu”. Seul valuta l’invio di navi militari nello Stretto di Hormuz

Il presidente Usa Trump: “Non ci sono ancora i termini di un accordo per la fine della guerra”. Droni e missili su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita

Manifestazione contro Trump e Netanyahu

La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua a intensificarsi. Secondo le ultime news di oggi, domenica 15 marzo 2026, i Guardiani della rivoluzione hanno lanciato una ‘fatwa’ contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Fino a che questo criminale assassino di bambini continuerà a vivere lo perseguiremo con tutta la forza e lo uccideremo”, hanno scritto i Pasdaran sul sito di notizie associato al corpo Sepah News.

Intanto ci sono state forti esplosioni nella zona meridionale di Teheran. Raid con droni e missili su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita.

﻿La Corea del Sud ha fatto sapere, tramite un portavoce della presidenza, citato da Afp, di voler “esaminare con attenzione” la richiesta di Donald Trump ai Paesi importatori di petrolio di inviare unità navali a protezione delle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz.

Da quanto riporta la Nbc Trump non sarebbe ancora pronto a un accordo che porti alla fine della guerra. “Abbiamo totalmente distrutto l’isola di Kharg” ha detto il presidente americano, che ieri ha chiesto l’intervento di una coalizione per mantenere aperto lo stretto di Hormuz.

La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua a intensificarsi. Secondo le ultime news di oggi, domenica 15 marzo 2026, i Guardiani della rivoluzione hanno lanciato una ‘fatwa’ contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Fino a che questo criminale assassino di bambini continuerà a vivere lo perseguiremo con tutta la forza e lo uccideremo”, hanno scritto i Pasdaran sul sito di notizie associato al corpo Sepah News.

Intanto ci sono state forti esplosioni nella zona meridionale di Teheran. Raid con droni e missili su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita.

Da quanto riporta la Nbc Trump non sarebbe ancora pronto a un accordo che porti alla fine della guerra. “Abbiamo totalmente distrutto l’isola di Kharg” ha detto il presidente americano, che ieri ha chiesto l’intervento di una coalizione per mantenere aperto lo stretto di Hormuz.

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Iran, Idf lancia nuova ondata di raid estensivi nell’ovest del Paese

L’Idf ha annunciato l’inizio di una nuova ondata di raid aerei “estensivi” contro obiettivi del regime e infrastrutture nell’ovest dell’Iran.

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Iran, Beirut prepara negoziati diretti con Israele per fine guerra contro Hezbollah

Negoziati diretti e complessivi fra Libano e Israele per porre fine alla nuova guerra contro Hezbollah nel Paese potrebbero iniziare già nei prossimi giorni, riassume Israel Times citando diverse fonti. La Francia avrebbe offerto la sua disponibilità a operare come mediatore. Beirut sta lavorando per la formazione di una delegazione anche se non è stata ancora fissata una data di inizio e neanche un luogo. Beirut chiede che Israele rispetti la richiesta del Presidente Joseph Aoun per un cessate il fuoco completo come pre-condizione alle trattative.

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57 minuti fa

Iran, raid con droni e missili contro Arabia saudita, Emirati e Bahrein

L’Iran continua a colpire anche i Paesi del Golfo in rappresaglia per l’attacco di Usa e Israele. Esplosioni sono state registrate a Manama, capitale del Bahrein, alle prime ore del giorno, scrive l’agenzia di stampa francese Afp. Nel Bahrein si trovano basi militari americane.

Dall’inizio della guerra, sono stati intercettati 125 missili e 203 droni e due persone sono morte. Il ministero della Difesa dell’Arabia saudita ha reso nota la distruzione di dieci droni nell’est del Paese e nella regione di Riad.

Gli Emirati arabi uniti hanno intercettato missili e droni diretti contro il Paese. In tutti i Paesi del Golfo, ci sono stati dallo scorso 28 febbraio 24 morti.

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Iran, attacchi con missili balistici su Israele nella notte

Attacchi con missili balistici dall’Iran contro Israele, inclusa la zona di Gerusalemme, il sud e anche il nord del Paese. Gli attacchi sono iniziati alla mezzanotte di ieri. Non è ancora chiaro se tutti i missili siano stati intercettati.

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Iran, media Israele: da Hezbollah dieci razzi su Haifa

Dieci razzi sono stati lanciati questa mattina sulla zona di Haifa da Hezbollah senza provocare vittime, scrivono i media israeliani. Le sirene hanno iniziato a risuonare anche ad Acri.

Iran, ‘fatwa’ dei Guardiani della rivoluzione su Netanyahu

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Oggi

08:07

Iran, Francia smentisce invio navi da guerra in Medio Oriente

Su X la Francia smentisce l’invio di navi in Medio Oriente. “La nostra posizione non cambia” ha fatto sapere il ministero degli Affari Esteri D’Oltralpe sui social.

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Oggi

07:54

Iran, forti esplosioni a Teheran

Forti esplosioni nella zona meridionale di Teheran. Lo riporta Iran International, citando le testimonianze degli abitanti che parlano di una serie di attacchi “molto intensi”.

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Oggi

07:42

Iran, Trump: “Non sono ancora pronto a fare un accordo”

In un’intervista telefonica con l’Nbc il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di non essere ancora pronto a fare un accordo con Teheran. “Loro vorrebbero, ma i termini dell’intesa non sono abbastanza buoni per ora” ha precisato, aggiungendo che un impegno iraniano per abbandonare qualsiasi ambizione nucleare sarebbe parte di un potenziale accordo. Nella stessa intervista, Trump ha anche detto che diversi Paesi si sono impegnati a contribuire a garantire la sicurhttps://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/trump-iran-stretto-hormuz-messaggio_4p1CRGIkH85VroyxKYss7Oezza, intervenendo nello stretto di Hormuz, anche se si è rifiutato di nominarli.

Trump ha anche detto che gli Stati Uniti hanno “totalmente distrutto” l’isola di Kharg, ma “potremmo colpirla ancora anche due volte”.

Trump chiede aiuto, il messaggio a sorpresa per lo Stretto di Hormuz. Cosa fa l’Italia

Il presidente degli Stati Uniti invoca una coalizione internazionale per aprire la via del petrolio

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