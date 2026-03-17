Domani “BODY SPEAKING – Il tuo corpo parla”

entra al Santa Maria della Scala tra danza e museo

Mercoledì 18 marzo 2026 (15.00-17.00) lezione di danza contemporanea e lettura degli affreschi del Pellegrinaio, con intervento storico-artistico a cura del complesso museale

BODY SPEAKING – Il tuo corpo parla torna con il suo secondo appuntamento e cambia scenario: dopo l’avvio nelle residenze universitarie, il progetto entra per la prima volta nel Complesso museale Santa Maria della Scala di Siena, portando la pratica del movimento a contatto diretto con uno dei luoghi simbolo della città.

L’incontro è in programma domani, mercoledì 18 marzo 2026, dalle 15.00 alle 17.00, al Museo Santa Maria della Scala: una lezione di danza contemporanea che unisce lavoro fisico e sguardo sul patrimonio, con una speciale lettura corporea degli affreschi del Pellegrinaio accompagnata da un intervento storico-artistico a cura del Santa Maria della Scala. Un modo diverso di attraversare il museo: non solo osservare, ma “rispondere” con il corpo, ascoltando lo spazio e trasformandolo in esperienza.

BODY SPEAKING è un percorso di arte partecipata che intreccia danza contemporanea, musica dal vivo, spazio urbano e museo. L’edizione 2026 si sviluppa da marzo a dicembre in cinque moduli, tra Santa Maria della Scala e le residenze universitarie DSU Toscana (Sperandie e De Nicola). È ideato e diretto dalla coreografa Francesca Lettieri e realizzato da ADARTE, con una rete di partner che coinvolge, tra gli altri, Santa Maria della Scala, Siena Jazz, DSU Toscana e Cooperativa Sociale Aranciablù.

L’appuntamento di domani rientra nella prima fase del progetto (marzo-luglio), pensata per far crescere il gruppo e consolidare relazioni attraverso l’esperienza artistica, aprendo anche ai primi momenti di ascolto e co-progettazione con gli studenti. In particolare, si colloca nel Modulo 1, “Il corpo archivio”, che esplora il corpo come luogo di memoria e narrazione, dentro e fuori il museo. Come in ogni modulo, è previsto anche il Gruppo PAROLA, spazio guidato di confronto per rielaborare l’esperienza e rafforzare il senso di comunità. Il primo modulo è realizzato con la collaborazione della professoressa Stefania Onesti, docente di Storia della Danza presso il dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali- Università di Siena. Le lezioni del 18 e del 24 marzo si svolgeranno infatti all’interno del corso di Storia della Danza, coinvolgendo direttamente gli allievi del corso. In tale occasione, la docente titolare codirigerà parte della lezione nell’ambito del proprio insegnamento.

Tutte le attività sono gratuite e aperte anche a chi non ha esperienza pregressa.

BODY SPEAKING è sostenuto dall’Università di Siena, come attività di Terza Missione e Public Engagement, e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell’ambito del progetto Community Hub – Culture Ibride.