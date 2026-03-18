Teatro dei Rinnovati in scena “Le Fuggitive”

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo torna il cartellone “Sipario Rosso” al Teatro dei Rinnovati

Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis in scena con “Le Fuggitive”

Un’amicizia e due destini in cerca di libertà

“Le Fuggitive”, brillante e intelligente commedia di Palmade e Duthron, racconta la storia di due donne, Claude e Margot, che si incontrano in una situazione curiosa: entrambe cercano di “fuggire” dalle loro vite ma per motivi diversi. Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis, guidate dalla regia di Stefano Artissunch, sono le protagoniste dello spettacolo che andrà in scena nel prossimo fine settimana, da venerdì 20 a domenica 22 marzo, ai Rinnovati, all’interno del cartellone “Sipario Rosso” della stagione 2025/2026 dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli. Sabato 21 marzo alle ore 18.30 il cast incontrerà il pubblico nel foyer del teatro.

La trama. La storia si sviluppa in una notte durante la quale le due donne si incrociano lungo la strada. Margot, la donna più giovane, sta scappando da casa per sfuggire alla noia e ai conflitti familiari. Claude, più anziana, sta cercando di rifarsi una vita dopo un evento traumatico. Nonostante le differenze di età, personalità e motivazioni, le due donne formano un’improbabile amicizia e si ritrovano a condividere le loro esperienze, i loro sogni e le loro paure. La commedia affronta temi come la solitudine, l’amicizia, il desiderio di libertà e la ricerca di sé, ma lo fa in modo leggero, con dialoghi ironici e momenti divertenti, tipici dello stile di Pierre Palmade, conosciuto per il suo talento comico. Il contrasto tra i caratteri di Margot e Claude rende la commedia dinamica e il pubblico viene portato a riflettere su come, a volte, le circostanze della vita possano unire persone molto diverse.

“Con ‘Le Fuggitive’ – sottolinea il regista Stefano Artissunch – desidero raccontare una storia di fughe e incontri, dove due donne profondamente diverse si ritrovano, per caso, a condividere un momento cruciale della loro vita. Il mio obiettivo è mettere in scena il contrasto tra Margot e Claude, ma anche il modo in cui, nel corso dello spettacolo, le loro differenze si trasformano in inaspettata complicità. Gaia De Laurentiis, con la sua freschezza e vitalità, incarnerà una Margot vivace, impulsiva e alla ricerca di sé. Paola Quattrini, con la sua profonda sensibilità e ironia, darà vita ad una Claude più riflessiva e vulnerabile, ma ancora capace di stupirsi. Il ritmo della commedia sarà scandito da momenti brillanti e dinamici fatti di risate, ma anche di riflessioni sul senso di libertà e sul bisogno di essere veramente sé stessi”.

“Le Fuggitive”, produzione di Synergie Teatrali, sarà in scena al Teatro dei Rinnovati venerdì 20 e sabato 21 marzo alle ore 21 e domenica 22 marzo alle ore 17. Sabato 21 alle ore 18.30 la compagnia incontrerà il pubblico nel foyer del Teatro dei Rinnovati.