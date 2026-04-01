Anixa Biosciences: il vaccino contro il cancro al seno entra nella fase 2

Anixa Biosciences fa avanzare il vaccino contro il cancro al seno verso la fase 2 dopo i risultati positivi della fase 1; Cytovance è stata selezionata per la produzione cGMP.

Lo studio di fase 1 ha raggiunto gli endpoint primari, ha dimostrato sicurezza e tollerabilità alla dose massima tollerata e ha generato risposte immunitarie definite dal protocollo nel 74% dei partecipanti.

SAN JOSE, California , 1 aprile 2026 /PRNewswire/ — Anixa Biosciences, Inc. (“Anixa” o la “Società”) (NASDAQ: ANIX), un’azienda biotecnologica focalizzata sul trattamento e la prevenzione del cancro, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di sviluppo e produzione con Cytovance Biologics ( www.cytovance.com ), un’organizzazione leader di sviluppo e produzione a contratto (“CDMO”) specializzata in farmaci biologici espressi da mammiferi e microbi, per la produzione di materiali clinici cGMP per la prevista sperimentazione clinica di Fase 2 del suo vaccino contro il cancro al seno.

L’accordo fa seguito ai risultati positivi della Fase 1 finale, in cui il vaccino sperimentale ha raggiunto tutti gli endpoint primari, si è dimostrato sicuro e ben tollerato alla dose massima tollerata e ha generato risposte immunitarie definite dal protocollo nel 74% dei partecipanti. Sulla base di questi risultati, Anixa sta procedendo con i preparativi per una sperimentazione clinica di Fase 2.

Il vaccino contro il cancro al seno di Anixa, sviluppato in collaborazione con la Cleveland Clinic, ha come bersaglio l’α-lattoalbumina, una proteina associata all’allattamento che viene tipicamente espressa solo nel tessuto mammario durante l’allattamento, ma che riemerge in molte forme di cancro al seno. Generando una risposta immunitaria contro le cellule che esprimono l’α-lattoalbumina, il vaccino è progettato per offrire potenzialmente benefici sia terapeutici che preventivi alle pazienti con tumori che esprimono questa proteina. Il vaccino si basa sulla ricerca preclinica condotta dal compianto Vincent Tuohy, Ph.D., titolare della cattedra “Mort and Iris November Distinguished Chair in Innovative Breast Cancer Research” presso la Cleveland Clinic.

Il Dott. Amit Kumar, Presidente e CEO di Anixa Biosciences, ha commentato: “Con i dati finali della Fase 1 che dimostrano sicurezza, tollerabilità e una forte risposta immunitaria nel 74% dei partecipanti, ci stiamo concentrando sul progresso di questo programma verso la Fase 2. Il nostro accordo con Cytovance rappresenta un’importante pietra miliare operativa mentre lavoriamo per garantire la fornitura clinica cGMP per la prossima fase di sviluppo”. Il Dott. Kumar ha proseguito: “Man mano che ci avviciniamo alla sperimentazione di Fase 2, prevediamo di fornire aggiornamenti a breve sui nostri progressi”.

“Siamo lieti di collaborare con Anixa per la produzione di materiali clinici per la sperimentazione di Fase 2 del suo vaccino contro il cancro al seno”, ha dichiarato Ping Zhang, CEO di Cytovance Biologics. “Il nostro team si impegna a fornire soluzioni di produzione cGMP di alta qualità a supporto di programmi biotecnologici innovativi. Non vediamo l’ora di mettere a frutto le nostre capacità di sviluppo e produzione per contribuire al progresso di questo promettente candidato immunoterapico.”

Informazioni su Cytovance

Cytovance Biologics è un’affermata CDMO specializzata nell’espressione e produzione di proteine ​​terapeutiche e anticorpi, sia da colture cellulari di mammifero che da fermentazione microbica. Da 20 anni, Cytovance offre flessibilità e ingegno in una gamma completa di servizi integrati, supportando i clienti nel loro percorso dalla molecola alla produzione commerciale. Per saperne di più su Cytovance Biologics, visita il sito www.cytovance.com .

Informazioni su Anixa Biosciences, Inc.

Anixa è un’azienda biotecnologica in fase clinica focalizzata sul trattamento e la prevenzione del cancro. Il portfolio terapeutico di Anixa comprende liraltagene autoleucel, o lira-cel, un’immunoterapia per il cancro ovarico sviluppata in collaborazione con il Moffitt Cancer Center, che utilizza un nuovo tipo di CAR-T, noto come tecnologia a cellule T con recettore endocrino chimerico (CER-T). Questa tecnologia si differenzia dalle altre terapie cellulari in quanto il ligando naturale del recettore FSHR, l’FSH, si lega al recettore FSHR sulla cellula tumorale anziché un frammento di anticorpo. Il Moffitt è leader mondiale nei trattamenti di immunoterapia oncologica, pioniere di terapie cellulari di nuova generazione come CAR-T e linfociti infiltranti il ​​tumore (TIL) per sfruttare il potere del sistema immunitario. Il portfolio di vaccini dell’azienda comprende vaccini sviluppati in collaborazione con la Cleveland Clinic per il trattamento e la prevenzione del cancro al seno e alle ovaie, nonché ulteriori vaccini oncologici per affrontare molti tumori intrattabili, tra cui neoplasie ad alta incidenza a carico di polmone, colon e prostata. Queste tecnologie vaccinali si concentrano sull’immunizzazione contro proteine ​​”in disuso” che si è scoperto essere espresse in alcune forme di cancro. I vaccini contro il cancro al seno e alle ovaie sono stati sviluppati presso la Cleveland Clinic e concessi in licenza esclusiva ad Anixa. La Cleveland Clinic ha diritto a royalties e altri ricavi commerciali derivanti da queste tecnologie vaccinali. Il modello di business unico di Anixa, basato sulla collaborazione con istituti di ricerca di fama mondiale in tutte le fasi di sviluppo, consente all’azienda di esaminare continuamente tecnologie emergenti in campi complementari per un ulteriore sviluppo e commercializzazione. Per saperne di più, visita il sito www.anixa.com o segui Anixa su LinkedIn , X , Facebook e YouTube .

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FONTE Anixa Biosciences, Inc.

Pubblicato il 1° aprile 2026