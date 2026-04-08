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“Festival della Salute Mentale RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”

Marina PellitteriBy Nessun commento2 Mins Read
Roma, 19 set. (askanews) - "Per l'inclusione sociale contro il pregiudizio": questi gli obbiettivi del Festival della salute mentale RO.MENS che si svolgerà a Roma, dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, il più grande dItalia con un bacino di utenza di circa 1mln300mila abitanti, con il patrocinio di Roma Capitale e della RAI. Madrina lattrice comica Cinzia Leone. Nellarco della settimana si svolgeranno eventi musicali, teatrali, cinematografici, culturali, artistici e sportivi. Saranno presentati anche i risultati dellindagine nazionale BVA DOXA sulla salute mentale. In arrivo dal mondo dello spettacolo diversi contributi video con la condivisione delle ragioni del Festival, tra i primi Lillo, Paolo Ruffini e Cinzia Leone. Tutte le informazioni relative al Festival, compresa larticolazione e le locandine dei singoli eventi, sono consultabili sul portale www.salutementale.net in continuo aggiornamento. "Lo stigma è una seconda malattia che inchioda i disturbi psichiatrici alle persone che ne soffrono. Una etichetta che non si toglie" evidenzia sul portale il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, ASL Roma 2, Massimo Cozza, "la tutela della salute mentale non può prescindere da una serrata lotta allo stigma, ed in primo luogo ai pregiudizi, spesso infondati e privi di evidenze scientifiche, verso le persone con disturbi mentali. Con discriminazioni in ambito sociale, per la formazione ed il lavoro, per la ricerca dellabitazione, per la costruzione ed il mantenimento delle relazioni. Stigma è sinonimo di marchio, che può portare alla deriva psicologica e sociale, ad emarginazione, con vissuti di vergogna anche da parte dei familiari, solitudine e gravi difficoltà di accesso alle cure. È quindi importante cercare di smentire e contrastare queste false credenze, come con merito ha fatto lIstituto Superiore di Sanità nelle pagine web su falsi miti e bufale dedicate alla salute mentale (www.issalute.it/index.php/falsi-miti-e-bufale/salute-mentale). E come sta realizzando il Dipartimento di Salute Mentale dellASL Roma 2, con i preziosi patrocini di Roma Capitale e della RAI e con la straordinaria partecipazione di diversi artisti, con levento a carattere nazionale RO.MENS, Festival della Salute Mentale per linclusione sociale contro il pregiudizio, che si svolge dal 26 settembre al 2 ottobre 2022". "Sul fronte del contrasto allo stigma ed ai pregiudizi cè molto da fare - aggiunge - da parte di tutti. Un loro ridimensionamento potrebbe consentire un maggiore emporwement, di aumentare lautostima e la capacità di autodeterminazione, di realizzare le proprie aspettative e di facilitare laccesso alle cure. I servizi di salute mentale, le ASL, i Comuni e le Regioni, fino allo stesso Governo nazionale, dovrebbero realizzare più iniziative contro lo stigma ed i pregiudizi. Ma il ruolo principale è giocato dai mass media, dalla cultura del Paese. Senza informazioni corrette, evitando lattribuzione automatica alla follia di ogni episodio eclatante di cronaca nera, promuovendo una sensibilizzazione positiva verso le problematiche correlate ai disturbi mentali, riducendo latteggiamento stigmatizzante. Ognuno di noi può fare la propria parte".

MUSICAMENS 2026, CONCORSO MUSICALE IN TEMA DI SALUTE MENTALE
Funari: Un’occasione per promuovere il valore e la ricchezza dell’inclusione

Roma, 8 aprile 2026 – Torna anche quest’anno il concorso musicale Music@Mens, promosso nell’ambito della V Edizione del “Festival della Salute Mentale RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2 in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, in programma dall’1 al 10 ottobre 2026.

“Cerchiamo canzoni inedite – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – su tematiche dell’inclusione sociale e contro il pregiudizio in salute mentale. Confidiamo nella partecipazione di tanti giovani come nelle passate edizioni, con l’obiettivo di stimolare gli autori a creare prodotti musicali in tema di salute mentale per promuovere messaggi positivi sul valore e la ricchezza dell’inclusione. La musica, con il suo linguaggio universale, diventa uno strumento straordinario per unire e può fare molto per aiutare a combattere i pregiudizi e stimolare riflessioni profonde. Il concorso Music@Mens rappresenta un’occasione importante anche per dar voce a chi spesso non viene ascoltato.”

Si può partecipare gratuitamente fino al 31 luglio consultando il regolamento sul sito https://www.salutementale.net/musicamens-2026/, dove si possono ascoltare le canzoni vincitrici delle edizioni 2024 e 2025.

I finalisti potranno presentare i propri brani esibendosi, anche con base musicale, nella serata di lunedì 5 ottobre 2026 al Teatro Tor Bella Monaca, dove verrà definita la classifica e ci sarà la proclamazione dei tre vincitori.

La premiazione dei primi 3 brani classificati si terrà, nell’ambito della giornata mondiale della salute mentale, la mattina di sabato 10 ottobre 2026 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio.

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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