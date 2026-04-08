Mattarella riceve una rappresentanza della Polizia di Stato
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 174° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, ha ricevuto al Quirinale il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo.
Dopo l’intervento del Prefetto Pisani, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.
Il Presidente Sergio Mattarella rivolge il suo indirizzo di saluto in occasione dell’incontro con il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, unitamente ad una rappresentanza della Polizia di Stato, in occasione del 174° anniversario della sua costituzione
Palazzo del Quirinale, 08/04/2026 Il Presidente Sergio Mattarella rivolge il suo indirizzo di saluto in occasione dell’incontro con il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, unitamente ad una rappresentanza della Polizia di Stato, in occasione del 174° anniversario della sua costituzione.