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Nato, Rutte: “Trump deluso”. E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia

Il segretario generale dell’Alleanza ieri alla Casa Bianca: “C’è delusione, ma ha ascoltato motivazioni”. Il presidente Usa: “Ricordatevi quel grande pezzo di ghiaccio mal gestito”. Wsj: tycoon prepara ‘punizioni’

Trump e la Groenlandia ‘a stelle e strisce’ – Afp

Trump e la Groenlandia ‘a stelle e strisce’ – Afp

09 aprile 2026 | 07.54

Redazione Adnkronos

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Prima il nuovo attacco alla Nato, poi il ritorno alle minacce sulla Groenlandia. Donald Trump è “chiaramente deluso” da alcuni alleati che non hanno sostenuto come lui avrebbe voluto la guerra contro l’Iran. A farsi portavoce degli umori del presidente americano è stato il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, ricevuto ieri alla Casa Bianca. Con Trump, ha detto Rutte alla Cnn, ammettendo di comprendere la delusione del presidente, c’è stato un colloquio “franco e aperto tra due buoni amici”.

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“C’è delusione, chiaramente – ha riferito il numero uno dell’Alleanza atlantica, che non ha voluto rispondere alla domanda se Trump sia tornato a parlare della sua minaccia di rititarsi dalla Nato – ma allo stesso tempo ha anche ascoltato con attenzione le mie argomentazioni su quello che sta succedendo”.

Attacco alla Nato e minacce sulla Groenlandia

Dopo l’incontro, Trump è tornato ad attaccare la Nato in un post su Truth: “Non c’era quando avevamo bisogno di lei e non ci sarà se avremo bisogno ancora”. Poi la minaccia: “Ricordatevi della Groenladia, quel grande pezzo di ghiaccio mal gestito”. Nelle settimane scorse, il presidente ha più volte indicato la volontà di annettere l’isola che è territorio semiautonomo danese.

Guerra in Medio Oriente: il Primo Ministro pakistano denuncia la “continua aggressione” di Israele contro il Libano.

Negli attacchi di mercoledì, almeno 203 persone sono rimaste uccise e oltre 1.000 ferite. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha giustificato gli attacchi come autodifesa contro le milizie sciite. Nel resto della regione, nel secondo giorno del cessate il fuoco con l’Iran, non sono ci sono fatti rilevanti.

Russia ritiene che l’accordo di cessate il fuoco tra Washington e Teheran debba includere anche il Libano.

La notizia è stata confermata giovedì dal Ministero degli Esteri, che ha riferito di una conversazione telefonica tra il capo della diplomazia russa, Sergey Lavrov, e il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi.

“Mosca presume che questi accordi (…) abbiano una dimensione regionale e si estendano in particolare al Libano “, ha affermato il Ministero degli Esteri russo in una dichiarazione.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato l’offensiva israeliana in Libano, affermando che “minaccia di far deragliare il processo negoziale che stava iniziando a prendere forma ” .

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Il rimbalzo dei prezzi del petrolio ha smorzato l’ottimismo manifestatosi il giorno precedente sui mercati in seguito all’annuncio di una tregua tra Stati Uniti e Iran.

Il mercato azionario oscilla tra un atteggiamento attendista e la cautela. A New York, tutti e tre gli indici di Wall Street sono in calo: il Dow Jones (-0,13%), il Nasdaq (-0,20%) e l’indice S&P 500 (-0,09%), intorno alle 16:10 ora di Parigi. Anche in Europa il calo era evidente meno di due ore prima della chiusura, sia a Francoforte (-1,40%), sia a Parigi (-0,71%), sia a Londra (-0,25%). Milano si aggirava intorno al punto di pareggio (-0,07%).

La persistente minaccia dell’inflazione sta causando un aumento dei tassi di interesse anche sul mercato dei titoli di Stato. Il rendimento dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni è salito al 2,98%, rispetto al 2,94% del giorno precedente. Il tasso francese è aumentato al 3,62%, rispetto al 3,58% del giorno precedente.