Mattarella: Visita ufficiale nella Repubblica Ceca

Incontro con la collettività italiana

L’incontro con il personale dell’Ambasciata d’Italia e con la collettività italiana a Praga, è l’appuntamento con cui si è aperta la visita ufficiale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Repubblica Ceca.

Entrambi gli incontri si sono svolti presso l’Istituto Italiano di Cultura. Mattarella ha salutato il personale dell’Ambasciata e delle altre Istituzioni italiane presenti nella capitale ceca, per poi incontrare, nella Cappella Barocca, i rappresentanti della collettività italiana.

Al termine, il Presidente della Camera di Commercio e dell’Industria mista Italo-Ceca ha donato al Capo dello Stato il Distintivo d’oro. La galleria fotografica.

Il video del saluto del Presidente.

Incontro con il Presidente Pavel

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla Signora Laura, ha incontrato al Castello di Praga il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel.

Il Capo dello Stato è stato accolto al Castello di Praga dal suo omologo e dalla consorte, Eva Pavlová, con l’esecuzione degli inni nazionali e gli onori militari.