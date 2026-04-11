Orlando: la Sicilia non vuole essere una base militare in violazione delle convenzioni internazionali

Da Sigonella viene mandato un messaggio chiaro: la Sicilia non vuole essere una base militare in violazione delle convenzioni internazionali ma una terra di pace, di dialogo, di confronto. La base militare è una vergogna del popolo americano che deve prendersela con Trump, ubriaco d’affari e politicamente disperato.

No alla Sicilia come base logistica.

Il governo italiano è criminalmente complice di questa guerra e Sigonella rappresenta il monumento alla complicità del governo Meloni che pare, soltanto adesso, non voglia fare rispettare gli accordi del trattato del 1954.

Accordi che devono essere cancellati perché sono stati stipulati tra un paese che aveva vinto la guerra e un altro che l’aveva persa. Non possiamo più essere legati a questa subalternità dettata da logiche militari.

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Leoluca Orlando