Valeria e Youssef in scena al teatro Biondo di Palermo

Valeria e Youssef

di Angela Dematté

regia Andrea Chiodi

con Mariangela Granelli e Ugo Fiore

scene Guido Buganza

luci Cesare Agoni

costumi Ilaria Ariemme

video Sergio Fabio Ferrari

musiche Daniele D’Angelo

direzione di produzione Giacomo Brambilla

direzione tecnica Cesare Agoni

scene realizzate nel laboratorio del Centro Teatrale Bresciano

assistente alla costruzione Pia Meret Thomanek

Lo spettacolo Valeria e Youssef con la regia di Andrea Chiodi racconta la storia di Valeria e di suo figlio Youssef, del loro amore incondizionato e della fede nell’Islam.

Valeria non è nata musulmana: la sua conversione è una scelta consapevole, nata dall’amore ma radicata in un percorso più ampio di ricerca interiore, iniziato già negli anni del Terzo Teatro, il movimento di ricerca e studio sul lavoro dell’attore affermatosi nella seconda metà del Novecento intorno al manifesto di Eugenio Barba del 1976.

Youssef, oggi ventenne, eredita quella stessa urgenza: il bisogno di assoluto, di giustizia, di verità. Ma il suo cammino prende una direzione diversa. Le sue domande si fanno più radicali, alimentate da nuove influenze che promettono risposte semplici e definitive.

In scena Mariangela Granelli e Ugo Fiore, due attori che abitano uno spazio essenziale che si trasforma continuamente: una stanza in Marocco, una casa a Bologna, una piccola abitazione a Londra. Ma è soprattutto nella parola, nel confronto serrato tra madre e figlio, che lo spettacolo trova la sua forza. Un dialogo intenso, fatto di silenzi, incomprensioni e amore, in cui ogni certezza viene messa in discussione.

Al centro, il tentativo di una madre di comprendere e fermare una possibile deriva, e insieme una riflessione potente e attuale sulle dinamiche di potere che utilizzano il sacro per affermarsi.

Uno spettacolo necessario, capace di interrogare il presente senza offrire risposte facili, ma restituendo tutta la complessità dei legami, della fede e del bisogno umano di trovare un senso nel mondo.