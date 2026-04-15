Trump ancora contro Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto”

Il presidente americano a Fox News: “Giusto per essere chiari: l’Italia prende un sacco di petrolio dallo Stretto di Hormuz. Piano europeo per riaprirlo è molto triste”

“Abbiamo sempre lo stesso rapporto con Giorgia Meloni? No”. Donald Trump torna a criticare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il mancato sostegno agli Stati Uniti nella guerra all’Iran. “L’Italia prende un sacco di petrolio dallo Stretto di Hormuz”, dice il presidente americano a Fox News.

Donald Trump di nuovo all’attacco di Giorgia Meloni. “Non abbiamo più lo stesso rapporto”, ha affermato il presidente americano a Fox News, all’indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, al quale ha detto di “essere scioccato dalla mancanza di coraggio” della premier sull’Iran.

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“È stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l’aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto”, ha detto Trump a Maria Bartiromo di Fox News durante ‘Mornings with Maria’, rincarando poi la dose con le critiche a Roma: “Giusto per essere chiari: l’Italia prende un sacco di petrolio dallo Stretto di Hormuz”.

“Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la Nato, se poi non stanno dalla nostra parte? – ha scandito il presidente Usa – Se non sono con noi sull’Iran, non lo saranno neanche su temi molto più grandi”.